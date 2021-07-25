https://ria.ru/20210725/firma-1742830423.html

Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы

Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы - РИА Новости, 25.07.2021

Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы

Директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве и незаконной продаже квартир, экстрадирован из России в Азербайджан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:55

2021-07-25T20:55

2021-07-25T20:55

россия

генпрокуратура азербайджана

тула

азербайджан

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БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве и незаконной продаже квартир, экстрадирован из России в Азербайджан, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана."На основании запроса управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики генеральная прокуратура РФ приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу. Были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на посту директора ЖСК Konstra Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотреблял своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершив мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам", - отметили в пресс-службе.В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре предъявило ему обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса."Он (Расулов – ред.) был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования. В апреле 2021 года было установлено, что Д. Расулов находится в Туле (Россия). 25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя Министерства внутренних дел Д. Расулов был доставлен в нашу страну", - уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана.

https://ria.ru/20210715/zastroyschik-1741420123.html

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тула

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россия, генпрокуратура азербайджана, тула, азербайджан