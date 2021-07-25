Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/firma-1742830423.html
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы - РИА Новости, 25.07.2021
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы
Директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве и незаконной продаже квартир, экстрадирован из России в Азербайджан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T20:55
2021-07-25T20:55
россия
генпрокуратура азербайджана
тула
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве и незаконной продаже квартир, экстрадирован из России в Азербайджан, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана."На основании запроса управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики генеральная прокуратура РФ приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу. Были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на посту директора ЖСК Konstra Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотреблял своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершив мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам", - отметили в пресс-службе.В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре предъявило ему обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса."Он (Расулов – ред.) был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования. В апреле 2021 года было установлено, что Д. Расулов находится в Туле (Россия). 25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя Министерства внутренних дел Д. Расулов был доставлен в нашу страну", - уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана.
https://ria.ru/20210715/zastroyschik-1741420123.html
россия
тула
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, генпрокуратура азербайджана, тула, азербайджан
20:55 25.07.2021
 
Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора фирмы

Россия выдала Азербайджану обвиняемого в мошенничестве директора строительной фирмы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 июл – РИА Новости. Директор строительной компании, обвиняемый в мошенничестве и незаконной продаже квартир, экстрадирован из России в Азербайджан, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Азербайджана.
"На основании запроса управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджанской республики генеральная прокуратура РФ приняла решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу. Были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на посту директора ЖСК Konstra Д.Расулов, не имея прав на продажу, злоупотреблял своим положением, сознательно заносил ложную информацию в официальные документы и, совершив мошенничество, незаконно продавал квартиры отдельным лицам", - отметили в пресс-службе.
Рабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 17:15
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре предъявило ему обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
"Он (Расулов – ред.) был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от органов уголовного преследования. В апреле 2021 года было установлено, что Д. Расулов находится в Туле (Россия). 25 июля 2021 года в сопровождении специального конвоя Министерства внутренних дел Д. Расулов был доставлен в нашу страну", - уточнили в Генпрокуратуре Азербайджана.
 
РоссияГенпрокуратура АзербайджанаТулаАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
05:05Мишустин прилетел на остров Итуруп
04:38РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога
Лента новостейМолния