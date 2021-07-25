https://ria.ru/20210725/dtp-1742833505.html
На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов
На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов - РИА Новости, 25.07.2021
На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов
Машина сбила двух пешеходов на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы, водитель задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:43
2021-07-25T21:43
2021-07-25T21:43
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Машина сбила двух пешеходов на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы, водитель задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Задержан водитель после ДТП, в котором пострадали два пешехода на Нижегородской улице, проводится разбирательство", - сказали в пресс-службе.Пешеходы переданы медикам для осмотра, добавили в ГУ МВД.
https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html
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гумвд, москва, происшествия
На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов
На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов