https://ria.ru/20210725/dtp-1742833505.html

На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов

На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов - РИА Новости, 25.07.2021

На юго-востоке Москвы сбили двух пешеходов

Машина сбила двух пешеходов на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы, водитель задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:43

2021-07-25T21:43

2021-07-25T21:43

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Машина сбила двух пешеходов на Нижегородской улице на юго-востоке Москвы, водитель задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Задержан водитель после ДТП, в котором пострадали два пешехода на Нижегородской улице, проводится разбирательство", - сказали в пресс-службе.Пешеходы переданы медикам для осмотра, добавили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия