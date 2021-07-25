https://ria.ru/20210725/dtp-1742830761.html
В ДТП под Астраханью погибли четыре человека
В ДТП под Астраханью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.07.2021
В ДТП под Астраханью погибли четыре человека
В Астраханской области при столкновении камаза с легковым автомобилем погибли четыре человека, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T20:59
2021-07-25T20:59
2021-07-25T21:09
россия
енотаевский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. В Астраханской области при столкновении камаза с легковым автомобилем погибли четыре человека, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.Авария произошла в воскресенье на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате ДТП Kia Sportage полностью сгорел.На месте работали пять единиц техники и 13 человек личного состава.
https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html
россия
енотаевский район
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россия, енотаевский район, астраханская область, происшествия
20:59 25.07.2021 (обновлено: 21:09 25.07.2021)
В ДТП под Астраханью погибли четыре человека
В ДТП под Астраханью при столкновении камаза с легковым автомобилем погибли четыре человека