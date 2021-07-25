https://ria.ru/20210725/dtp-1742830761.html

В ДТП под Астраханью погибли четыре человека

В ДТП под Астраханью погибли четыре человека - РИА Новости, 25.07.2021

В ДТП под Астраханью погибли четыре человека

В Астраханской области при столкновении камаза с легковым автомобилем погибли четыре человека, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T20:59

2021-07-25T20:59

2021-07-25T21:09

россия

енотаевский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. В Астраханской области при столкновении камаза с легковым автомобилем погибли четыре человека, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.Авария произошла в воскресенье на трассе Р-22, в районе села Копановка Енотаевского района. В результате ДТП Kia Sportage полностью сгорел.На месте работали пять единиц техники и 13 человек личного состава.

https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html

россия

енотаевский район

астраханская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, енотаевский район, астраханская область, происшествия