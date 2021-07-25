https://ria.ru/20210725/dtp-1742803206.html

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 25.07.2021

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:22

2021-07-25T15:22

2021-07-25T15:22

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."В районе 14.10 на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы произошло столкновение двух единиц транспорта, три человека пострадали", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что на месте находятся сотрудники полиции и экстренных служб, проводится проверка.Как передает корреспондент РИА Новости, для эвакуации пострадавших, предположительно, использовался вертолёт экстренных служб.

https://ria.ru/20210717/dtp-1741630528.html

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2021

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происшествия