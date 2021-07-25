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В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 25.07.2021
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:22
2021-07-25T15:22
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."В районе 14.10 на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы произошло столкновение двух единиц транспорта, три человека пострадали", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что на месте находятся сотрудники полиции и экстренных служб, проводится проверка.Как передает корреспондент РИА Новости, для эвакуации пострадавших, предположительно, использовался вертолёт экстренных служб.
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происшествия
15:22 25.07.2021
 
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека, раненых эвакуировали вертолетом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"В районе 14.10 на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы произошло столкновение двух единиц транспорта, три человека пострадали", - сообщили в пресс-службе.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 01:53
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
Уточняется, что на месте находятся сотрудники полиции и экстренных служб, проводится проверка.
Как передает корреспондент РИА Новости, для эвакуации пострадавших, предположительно, использовался вертолёт экстренных служб.
 
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