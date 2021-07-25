https://ria.ru/20210725/dtp-1742769828.html
В результате ДТП в Омской области погибли три человека
В результате ДТП в Омской области погибли три человека - РИА Новости, 25.07.2021
В результате ДТП в Омской области погибли три человека
Три человека погибли, еще пятеро, из них четыре ребенка, пострадали в ДТП в Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T10:24
2021-07-25T10:24
2021-07-25T10:31
авто
омская область
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро, из них четыре ребенка, пострадали в ДТП в Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Авария произошла... в Омской области, Крутинский район, автодорога Крутинка – Новокарасук, четыре километра от населенного пункта Крутинка. Три человека погибли, еще пять, из них четыре ребенка, пострадали", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие госпитализированы, уточнил он.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html
омская область
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авто, омская область, происшествия
10:24 25.07.2021 (обновлено: 10:31 25.07.2021)
В результате ДТП в Омской области погибли три человека
В результате ДТП в Омской области погибли три человека, еще пятеро пострадали