https://ria.ru/20210725/dtp-1742769828.html

В результате ДТП в Омской области погибли три человека

В результате ДТП в Омской области погибли три человека - РИА Новости, 25.07.2021

В результате ДТП в Омской области погибли три человека

Три человека погибли, еще пятеро, из них четыре ребенка, пострадали в ДТП в Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T10:24

2021-07-25T10:24

2021-07-25T10:31

авто

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро, из них четыре ребенка, пострадали в ДТП в Омской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Авария произошла... в Омской области, Крутинский район, автодорога Крутинка – Новокарасук, четыре километра от населенного пункта Крутинка. Три человека погибли, еще пять, из них четыре ребенка, пострадали", - сказал собеседник агентства. Пострадавшие госпитализированы, уточнил он.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, омская область, происшествия