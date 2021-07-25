https://ria.ru/20210725/dtp-1742748037.html

Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте

Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте - РИА Новости, 25.07.2021

Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте

Тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего с моста в реку в Мацесте 23 июля, найдены, сообщается в МКУ "Служба спасения". РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T05:43

2021-07-25T05:43

2021-07-25T11:44

сочи

происшествия

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СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего с моста в реку в Мацесте 23 июля, найдены, сообщается в МКУ "Служба спасения"."Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются", — говорится в сообщении.Двадцать третьего июля во время сильного ливня автомобиль Toyota Avensis съехал с моста в реку Мацесту. По версии следствия, в автомобиле находились четверо пассажиров.

https://ria.ru/20210705/most-1739987544.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия