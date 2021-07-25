https://ria.ru/20210725/dtp-1742748037.html
Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте - РИА Новости, 25.07.2021
Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
Тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего с моста в реку в Мацесте 23 июля, найдены, сообщается в МКУ "Служба спасения". РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T05:43
2021-07-25T05:43
2021-07-25T11:44
сочи
происшествия
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СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего с моста в реку в Мацесте 23 июля, найдены, сообщается в МКУ "Служба спасения"."Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются", — говорится в сообщении.Двадцать третьего июля во время сильного ливня автомобиль Toyota Avensis съехал с моста в реку Мацесту. По версии следствия, в автомобиле находились четверо пассажиров.
https://ria.ru/20210705/most-1739987544.html
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сочи, происшествия
05:43 25.07.2021 (обновлено: 11:44 25.07.2021)
Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
Найдены тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Тела трех пассажиров автомобиля, съехавшего с моста в реку в Мацесте 23 июля, найдены, сообщается в МКУ "Служба спасения".
"Поиски четвертого пассажира, предположительно, ребенка, продолжаются", — говорится в сообщении.
Двадцать третьего июля во время сильного ливня автомобиль Toyota Avensis съехал с моста в реку Мацесту. По версии следствия, в автомобиле находились четверо пассажиров.