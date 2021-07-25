https://ria.ru/20210725/dtp-1742747704.html
В Коломне четыре человека погибли в ДТП
В Коломне четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.07.2021
В Коломне четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T05:21
2021-07-25T05:21
2021-07-25T05:21
коломна
происшествия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742738428.html
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коломна, происшествия
В Коломне четыре человека погибли в ДТП
В Коломне четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом