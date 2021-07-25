https://ria.ru/20210725/dtp-1742747704.html

В Коломне четыре человека погибли в ДТП

В Коломне четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.07.2021

В Коломне четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T05:21

2021-07-25T05:21

2021-07-25T05:21

коломна

происшествия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742738428.html

коломна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коломна, происшествия