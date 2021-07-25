Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/dtp-1742747704.html
В Коломне четыре человека погибли в ДТП
В Коломне четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 25.07.2021
В Коломне четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T05:21
2021-07-25T05:21
коломна
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742738428.html
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коломна, происшествия
05:21 25.07.2021
 
В Коломне четыре человека погибли в ДТП

В Коломне четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и мусоровоза в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городском округе Коломна Московской области произошло ДТП, на перекрестке столкнулись мусоровоз и Toyota Corolla. Четыре человека погибли в легковой машине, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 23:24
В Ленинградской области в ДТП погибли три человека
 
КоломнаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28В Хабаровск рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24СК возбудил уголовное дело после смерти главы Минцифры Приамурья
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
14:09Участок Сокольнической линии столичного метро откроют досрочно
Лента новостейМолния