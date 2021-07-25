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В ДНР заявили об обстреле из минометов Горловки со стороны ВСУ
В ДНР заявили об обстреле из минометов Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.07.2021
В ДНР заявили об обстреле из минометов Горловки со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T22:53
2021-07-25T22:53
ситуация в днр и лнр
сцкк
стирол
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новгородское (под контролем Киева – ред.) – Горловка, поселок шахты имени Гагарина. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210725/dnr-1742766506.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ситуация в днр и лнр, сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире
22:53 25.07.2021
 
В ДНР заявили об обстреле из минометов Горловки со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле из минометов Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, выпустив по нему 15 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новгородское (под контролем Киева – ред.) – Горловка, поселок шахты имени Гагарина. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Бойцы Народной милиции ДНР на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
Вчера, 09:51
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККСтиролЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ООНВ мире
 
 
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