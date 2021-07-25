https://ria.ru/20210725/deltaplan-1742776427.html
В Башкирии упал дельтаплан
В Башкирии упал дельтаплан - РИА Новости, 25.07.2021
В Башкирии упал дельтаплан
Дельтаплан без мотора упал в Башкирии, его пилот погиб, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:19
2021-07-25T11:19
2021-07-25T11:19
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
учалинский район
происшествия
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УФА, 25 июл - РИА Новости. Дельтаплан без мотора упал в Башкирии, его пилот погиб, сообщает ГУМЧС по региону.Инцидент произошел в 9.40 мск в Учалинском районе на расстоянии пяти километров от села Старобайрамгулово на горе Кумас."Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал 1 взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 мск. констатирована смерть дельтапланериста", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи, РОВД Учалинского района.
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республика башкортостан
учалинский район
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), учалинский район, происшествия
В Башкирии упал дельтаплан
В Башкирии упал дельтаплан, пилот погиб