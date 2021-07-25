https://ria.ru/20210725/deltaplan-1742776427.html

В Башкирии упал дельтаплан

В Башкирии упал дельтаплан - РИА Новости, 25.07.2021

В Башкирии упал дельтаплан

Дельтаплан без мотора упал в Башкирии, его пилот погиб, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:19

2021-07-25T11:19

2021-07-25T11:19

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

учалинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg

УФА, 25 июл - РИА Новости. Дельтаплан без мотора упал в Башкирии, его пилот погиб, сообщает ГУМЧС по региону.Инцидент произошел в 9.40 мск в Учалинском районе на расстоянии пяти километров от села Старобайрамгулово на горе Кумас."Произошло падение дельтаплана без мотора. В результате происшествия пострадал 1 взрослый человек, личность устанавливается. К сожалению, в 10:40 мск. констатирована смерть дельтапланериста", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи, РОВД Учалинского района.

https://ria.ru/20210508/pilot-1731449609.html

республика башкортостан

учалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), учалинский район, происшествия