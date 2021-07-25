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Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть
Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть - РИА Новости, 25.07.2021
Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть
Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Об утечке рассказал... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:30
2021-07-25T17:12
clubhouse
общество
технологии
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Об утечке рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф в своем твиттер-аккаунте.В сообщении на форуме злоумышленники заявили, что намерены продать все данные до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать факт "слива", они опубликовали 83 миллиона номеров.По мнению Рюфа, в Сети оказались номера не только зарегистрированных в Clubhouse людей, но и контакты из их телефонов. "Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", — подчеркнул он.Ранее эксперты в области цифровой безопасности посоветовали при обнаружении утечки своих персональных данных сменить пароли, использовать двухфакторную аутентификацию, а также потребовать удалить личную информацию из общего доступа.
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clubhouse, общество, технологии, в мире
16:30 25.07.2021 (обновлено: 17:12 25.07.2021)
 
Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Хакеры выставили на продажу базу номеров миллионов пользователей Clubhouse

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Clubhouse
Логотип Clubhouse - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Об утечке рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф в своем твиттер-аккаунте.
В сообщении на форуме злоумышленники заявили, что намерены продать все данные до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать факт "слива", они опубликовали 83 миллиона номеров.
По мнению Рюфа, в Сети оказались номера не только зарегистрированных в Clubhouse людей, но и контакты из их телефонов. "Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", — подчеркнул он.
Ранее эксперты в области цифровой безопасности посоветовали при обнаружении утечки своих персональных данных сменить пароли, использовать двухфакторную аутентификацию, а также потребовать удалить личную информацию из общего доступа.
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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В Сеть слили данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse – СМИ
 
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