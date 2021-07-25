https://ria.ru/20210725/clubhouse-1742811692.html

Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть - РИА Новости, 25.07.2021

Данные миллионов пользователей Clubhouse утекли в Сеть

Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Об утечке рассказал... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T16:30

2021-07-25T16:30

2021-07-25T17:12

clubhouse

общество

технологии

в мире

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже почти четырех миллиардов телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Об утечке рассказал специалист по кибербезопасности Марк Рюф в своем твиттер-аккаунте.В сообщении на форуме злоумышленники заявили, что намерены продать все данные до 4 сентября и "ищут одного серьезного покупателя". Чтобы доказать факт "слива", они опубликовали 83 миллиона номеров.По мнению Рюфа, в Сети оказались номера не только зарегистрированных в Clubhouse людей, но и контакты из их телефонов. "Скорее всего, вы попали в этот список, даже если не пользовались Clubhouse", — подчеркнул он.Ранее эксперты в области цифровой безопасности посоветовали при обнаружении утечки своих персональных данных сменить пароли, использовать двухфакторную аутентификацию, а также потребовать удалить личную информацию из общего доступа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/clubhouse-1727755565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, общество, технологии, в мире