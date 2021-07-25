https://ria.ru/20210725/buryatiya-1742788610.html

На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели

На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели - РИА Новости, 25.07.2021

На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели

Спасатели приступили к работам в горах Бурятии, где были обнаружены обломки самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ГОиЧС республики. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T13:00

2021-07-25T13:00

2021-07-25T13:00

ан-2

следственный комитет россии (ск рф)

окинский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к работам в горах Бурятии, где были обнаружены обломки самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ГОиЧС республики.Ранее в региональном агентстве ГОиЧС заявили, что группа туристов сообщила им о найденном самолете в горах в Окинском районе республики. На место вылетел борт со спасателями из Иркутска, но из-за тумана не смог приземлиться и начать работы. Также в агентстве сообщили, что найденным самолетом может быть Ан-2, потерпевший крушение летом прошлого года либо в 1976 году."Сейчас спасатели приступили к работам. Пока нет информации, что это за борт", - сказала собеседница агентства.Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020 года, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210725/samolet-1742755726.html

https://ria.ru/20200617/1573047293.html

окинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-2, следственный комитет россии (ск рф), окинский район, происшествия