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На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели
На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели - РИА Новости, 25.07.2021
На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели
Спасатели приступили к работам в горах Бурятии, где были обнаружены обломки самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ГОиЧС республики. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:00
2021-07-25T13:00
ан-2
следственный комитет россии (ск рф)
окинский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к работам в горах Бурятии, где были обнаружены обломки самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ГОиЧС республики.Ранее в региональном агентстве ГОиЧС заявили, что группа туристов сообщила им о найденном самолете в горах в Окинском районе республики. На место вылетел борт со спасателями из Иркутска, но из-за тумана не смог приземлиться и начать работы. Также в агентстве сообщили, что найденным самолетом может быть Ан-2, потерпевший крушение летом прошлого года либо в 1976 году."Сейчас спасатели приступили к работам. Пока нет информации, что это за борт", - сказала собеседница агентства.Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020 года, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210725/samolet-1742755726.html
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окинский район
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ан-2, следственный комитет россии (ск рф), окинский район, происшествия
13:00 25.07.2021
 
На место обнаружения обломков самолета в горах Бурятии прибыли спасатели

Спасатели приступили к работе в горах Бурятии, где был найден самолет, вероятно, пропавший год назад

CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Спасатели приступили к работам в горах Бурятии, где были обнаружены обломки самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства ГОиЧС республики.
Ранее в региональном агентстве ГОиЧС заявили, что группа туристов сообщила им о найденном самолете в горах в Окинском районе республики. На место вылетел борт со спасателями из Иркутска, но из-за тумана не смог приземлиться и начать работы. Также в агентстве сообщили, что найденным самолетом может быть Ан-2, потерпевший крушение летом прошлого года либо в 1976 году.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
07:48
В горах Бурятии нашли обломки пропавшего самолета
"Сейчас спасатели приступили к работам. Пока нет информации, что это за борт", - сказала собеседница агентства.
Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля 2020 года, на борту были шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Советские бомбардировщики Пе-2 - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 10:50
Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика
 
Ан-2Следственный комитет России (СК РФ)Окинский районПроисшествия
 
 
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