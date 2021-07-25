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Цена биткоина поднялась выше 34 тысяч долларов
Цена биткоина поднялась выше 34 тысяч долларов - РИА Новости, 25.07.2021
Цена биткоина поднялась выше 34 тысяч долларов
Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:12
2021-07-25T19:12
2021-07-25T19:12
биткоин
экономика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 34 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.48 мск воскресенья рос в цене на 1,2% - до 34,24 тысячи долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 0,99% за последние сутки, до 34 232 долларов.Ранее на этой неделе стоимость биткоина опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.
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биткоин, экономика
Цена биткоина поднялась выше 34 тысяч долларов
Цена биткоина на бирже Binance поднялась выше 34 тысяч долларов