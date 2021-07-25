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В ЛНР заявили о перехвате беспилотника со взрывным устройством
В ЛНР заявили о перехвате беспилотника со взрывным устройством - РИА Новости, 25.07.2021
В ЛНР заявили о перехвате беспилотника со взрывным устройством
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T16:22
2021-07-25T16:22
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее в субботу источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что под Луганском упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."Утром 24-го июля средствами технической разведки был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции "Тритон-М1" удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку", - сообщил Мазейкин.Он уточнил, что беспилотник найден. По его словам, БПЛА нес на своем борту два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции. Офицер пресс-службы пояснил, что специалисты ЛНР при изучении данных с бортового компьютера установили, что боеприпасы планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска."Таким образом, теракт против мирного населения республики был предотвращен", - заявил Мазейкин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210725/lnr-1742773661.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, луганск, в мире
16:22 25.07.2021
 
В ЛНР заявили о перехвате беспилотника со взрывным устройством

Народная милиция ЛНР заявила о перехвате беспилотника со взрывным устройством, летевшего на Луганск

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
Ранее в субботу источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что под Луганском упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Утром 24-го июля средствами технической разведки был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции "Тритон-М1" удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку", - сообщил Мазейкин.
Он уточнил, что беспилотник найден. По его словам, БПЛА нес на своем борту два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции. Офицер пресс-службы пояснил, что специалисты ЛНР при изучении данных с бортового компьютера установили, что боеприпасы планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.
"Таким образом, теракт против мирного населения республики был предотвращен", - заявил Мазейкин.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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В ЛНР заявили, что открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
 
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