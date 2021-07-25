https://ria.ru/20210725/belgiya-1742824735.html
В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении
В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении - РИА Новости, 25.07.2021
В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении
Ещё один погибший в результате наводнений в Бельгии обнаружен в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:22
2021-07-25T19:22
2021-07-25T19:23
валлония
льеж
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ещё один погибший в результате наводнений в Бельгии обнаружен в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на агентство Belga."Ещё одно безжизненное тело было найдено в субботу днем в Шодфонтене, сообщила прокуратура Льежа", - говорится в заметке. Это молодой человек лет двадцати.На город сильно повлияла плохая погода в провинции Льеж, поэтому число погибших продолжает расти. Ранее в этой области было зафиксировано пять смертей, связанных с наводнениями, говорится в заметке.В середине июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны. Как сообщалось ранее, этот удар стихии в Бельгии повлёк за собой 37 смертей.В эти выходные новые разрушительные наводнения произошли в регионе Валлония, затронув, среди прочего, населённые пункты Динант, Намюр, Вавр, Шомон-Жисту, Вален. О жертвах не сообщалось.
https://ria.ru/20210723/navodnenie-1742545114.html
https://ria.ru/20210719/soboleznovaniya-1741894095.html
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валлония, льеж, бельгия, в мире
19:22 25.07.2021 (обновлено: 19:23 25.07.2021)
В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении
В Бельгии в районе города Шодфонтен нашли тело погибшего во время наводнения