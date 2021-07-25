https://ria.ru/20210725/belgiya-1742824735.html

В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении

В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении - РИА Новости, 25.07.2021

В Бельгии нашли тело погибшего при наводнении

Ещё один погибший в результате наводнений в Бельгии обнаружен в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T19:22

2021-07-25T19:22

2021-07-25T19:23

валлония

льеж

бельгия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/12/1741722058_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75338802bc317de957b8d5061f03dd71.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ещё один погибший в результате наводнений в Бельгии обнаружен в районе города Шодфонтен на юго-востоке страны, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на агентство Belga."Ещё одно безжизненное тело было найдено в субботу днем ​​в Шодфонтене, сообщила прокуратура Льежа", - говорится в заметке. Это молодой человек лет двадцати.На город сильно повлияла плохая погода в провинции Льеж, поэтому число погибших продолжает расти. Ранее в этой области было зафиксировано пять смертей, связанных с наводнениями, говорится в заметке.В середине июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны. Как сообщалось ранее, этот удар стихии в Бельгии повлёк за собой 37 смертей.В эти выходные новые разрушительные наводнения произошли в регионе Валлония, затронув, среди прочего, населённые пункты Динант, Намюр, Вавр, Шомон-Жисту, Вален. О жертвах не сообщалось.

https://ria.ru/20210723/navodnenie-1742545114.html

https://ria.ru/20210719/soboleznovaniya-1741894095.html

валлония

льеж

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валлония, льеж, бельгия, в мире