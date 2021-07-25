https://ria.ru/20210725/bayden-1742742895.html

Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России

Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России - РИА Новости, 25.07.2021

Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:47

2021-07-25T02:47

2021-07-25T02:47

хантер байден

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений. Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.

https://ria.ru/20210725/gazoprovod-1742742660.html

сша

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хантер байден, дональд трамп, джо байден, сша, в мире