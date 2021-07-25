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Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России - РИА Новости, 25.07.2021
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:47
2021-07-25T02:47
хантер байден
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений. Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.
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хантер байден, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
02:47 25.07.2021
 
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России

Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена.
"(Хантер Байден) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно", - сказал Трамп.
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Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений. Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.
 
Хантер БайденДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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