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Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России - РИА Новости, 25.07.2021
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:47
2021-07-25T02:47
2021-07-25T02:47
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена - сына нынешнего президента Джо Байдена.Политические противники Трампа обвиняли его в "сговоре с Россией", но спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования не нашел этому подтверждений. Содержимое ноутбука Хантера Байдена "утекло" в прессу после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Ряд изданий публиковали содержимое ноутбука, в том числе фотографии Хантера Байдена с проститутками и другую компрометирующую информацию. В прессе появлялись также предположения, что Россия причастна к утечке этих данных, но доказательств предоставлено не было, и официальные власти США Россию в этом не обвиняли.
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хантер байден, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Трамп высмеял теорию, будто российские спецслужбы взломали компьютер Хантера Байдена