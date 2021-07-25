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Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя - РИА Новости, 25.07.2021
Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
Купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T03:33
2021-07-25T03:33
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура в первой половине следующей недели в Москве повысится, в среду достигнет пика - до плюс 32."Перепады температур, особенно для нетренированного человека, это штука опасная. Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, и это тоже может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь", - рассказал Брюн.Врач отметил, что в нетрезвом виде лучше вообще держаться подальше от открытой воды, потому что часты случаи просто падений в воду в состоянии опьянения."Во-первых, в состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и человек не может объективно рассчитывать свои силы и оценивать безопасность ситуации. Во-вторых, нарушается координация движений. В-третьих, в жару от перепада температур на фоне принятого алкоголя может произойти спазм периферических сосудов даже у здоровых людей, что может привести к обмороку", - уточнил Брюн.При этом он отметил, что пить холодные напитки, например, со льдом, в жару лучше только тренированным людям, которые регулярно пьют холодную воду, у кого закаленная горловая система. А остальным стоит быть аккуратнее."Если человек разгоряченный, распаренный выпьет стакан холодной воды со льдом, то может быть та же холодовая реакция, которая может вызвать спазмы. Тут надо понимать некоторые тонкости. Спазм может быть местный, а когда местный спазм, то идет некротизация ткани носоглотки, и это может стать питательной средой для различных бактерий, и довольно частое явление острой ангины возникает именно в жару, когда человек выпьет холодный напиток. Помимо этого, перепады температур, употребление ледяных напитков являются стрессом для организма и могут привести к снижению защитных функций, что в свою очередь увеличивает риск заражения коронавирусом, особенно в сложившейся напряженной эпидситуации. Чтобы обезопасить себя, нужно немедленно вакцинироваться, ведь именно прививка является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида", - добавил врач.
https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html
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россия, общество
03:33 25.07.2021
 
Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя

Нарколог рассказал об опасностях купания в жару в состоянии алкогольного опьянения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Купание в жару в состоянии алкогольного опьянения может привести к спазму сосудов, это чревато инфарктом и инсультом, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура в первой половине следующей недели в Москве повысится, в среду достигнет пика - до плюс 32.
"Перепады температур, особенно для нетренированного человека, это штука опасная. Если человек не тренирован на перепад температур, то может случиться холодовая реакция, которая приводит к моментальному спазму кровеносных сосудов, и это тоже может вызвать инфаркт или инсульт. Особенно опасно это для человека, употребившего алкоголь", - рассказал Брюн.
Врач отметил, что в нетрезвом виде лучше вообще держаться подальше от открытой воды, потому что часты случаи просто падений в воду в состоянии опьянения.
Жара - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару
"Во-первых, в состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и человек не может объективно рассчитывать свои силы и оценивать безопасность ситуации. Во-вторых, нарушается координация движений. В-третьих, в жару от перепада температур на фоне принятого алкоголя может произойти спазм периферических сосудов даже у здоровых людей, что может привести к обмороку", - уточнил Брюн.
При этом он отметил, что пить холодные напитки, например, со льдом, в жару лучше только тренированным людям, которые регулярно пьют холодную воду, у кого закаленная горловая система. А остальным стоит быть аккуратнее.
"Если человек разгоряченный, распаренный выпьет стакан холодной воды со льдом, то может быть та же холодовая реакция, которая может вызвать спазмы. Тут надо понимать некоторые тонкости. Спазм может быть местный, а когда местный спазм, то идет некротизация ткани носоглотки, и это может стать питательной средой для различных бактерий, и довольно частое явление острой ангины возникает именно в жару, когда человек выпьет холодный напиток. Помимо этого, перепады температур, употребление ледяных напитков являются стрессом для организма и могут привести к снижению защитных функций, что в свою очередь увеличивает риск заражения коронавирусом, особенно в сложившейся напряженной эпидситуации. Чтобы обезопасить себя, нужно немедленно вакцинироваться, ведь именно прививка является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида", - добавил врач.
Две кружки пива - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 02:00Сказано в эфире
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