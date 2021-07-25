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В Госдуме заявили, что африканским странам необходима помощь в вакцинации
В Госдуме заявили, что африканским странам необходима помощь в вакцинации - РИА Новости, 25.07.2021
В Госдуме заявили, что африканским странам необходима помощь в вакцинации
Африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь, в том числе в вопросах вакцинации, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T19:19
2021-07-25T19:19
ближний восток
прибалтика
госдума рф
организация исламского сотрудничества
сергей гаврилов
африка
косово
в мире
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь, в том числе в вопросах вакцинации, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, слова которого приводит его пресс-служба.XXVIII генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) прошла с 21 по 25 июля на острове Крит в Греции. Во встрече приняли участие представители 16 стран, а также международных организаций."Африканские парламентарии особенно отмечают катастрофически низкий уровень вакцинации в условиях распространения новых вариантов коронавируса, паралич торговли, рост голода и нищеты, что в совокупности может спровоцировать серьезный общеафриканский кризис", - сказал Гаврилов. По его словам, африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь со стороны развитых стран, "в том числе речь идет о направлении необходимого количества вакцин"."Страны Африки и Ближнего Востока требуют восстановления христианских основ в отношениях между странами, призывают отказаться от эгоизма, взаимного непризнания вакцин. Представителями делегаций Ближнего Востока были подняты вопросы защиты прав православного населения Палестины, охраны института традиционной семьи от попыток исказить суть семьи и вопросы традиционного воспитания детей", - рассказал парламентарий.В свою очередь парламентарии Балканских стран указали на рост экстремизма в Косово и отказ от признания странами, развязавшими войну против Югославии, "своей ответственности за последующий геноцид православного населения", отметил он. "Греческой стороной поднимались вопросы необходимости изменения статуса собора Святой Софии: возвращения ей статуса церкви", - добавил Гаврилов.Глава МАП подчеркнул, что "представители парламентов от Прибалтики до Ближнего Востока объединились в признании необходимости восстановления традиционных религиозных ценностей в качестве основы будущего мироустройства". "В этой связи участники Ассамблеи предложили провести встречи с руководством Всемирной исламской лиги, Парламентского союза Организации исламского сотрудничества. Предстоит серьезный диалог в Иране, Саудовской Аравии, в Африке", - заключил президент МАП.
https://ria.ru/20210225/afrika-1598988951.html
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ближний восток, прибалтика, госдума рф, организация исламского сотрудничества, сергей гаврилов, африка, косово, в мире
19:19 25.07.2021
 
В Госдуме заявили, что африканским странам необходима помощь в вакцинации

Депутат Сергей Гаврилов: африканские парламентарии отметили низкий уровень вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь, в том числе в вопросах вакцинации, заявил президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, слова которого приводит его пресс-служба.
XXVIII генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) прошла с 21 по 25 июля на острове Крит в Греции. Во встрече приняли участие представители 16 стран, а также международных организаций.
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"Африканские парламентарии особенно отмечают катастрофически низкий уровень вакцинации в условиях распространения новых вариантов коронавируса, паралич торговли, рост голода и нищеты, что в совокупности может спровоцировать серьезный общеафриканский кризис", - сказал Гаврилов. По его словам, африканским странам необходима экономическая, гуманитарная помощь со стороны развитых стран, "в том числе речь идет о направлении необходимого количества вакцин".
"Страны Африки и Ближнего Востока требуют восстановления христианских основ в отношениях между странами, призывают отказаться от эгоизма, взаимного непризнания вакцин. Представителями делегаций Ближнего Востока были подняты вопросы защиты прав православного населения Палестины, охраны института традиционной семьи от попыток исказить суть семьи и вопросы традиционного воспитания детей", - рассказал парламентарий.
В свою очередь парламентарии Балканских стран указали на рост экстремизма в Косово и отказ от признания странами, развязавшими войну против Югославии, "своей ответственности за последующий геноцид православного населения", отметил он. "Греческой стороной поднимались вопросы необходимости изменения статуса собора Святой Софии: возвращения ей статуса церкви", - добавил Гаврилов.
Глава МАП подчеркнул, что "представители парламентов от Прибалтики до Ближнего Востока объединились в признании необходимости восстановления традиционных религиозных ценностей в качестве основы будущего мироустройства". "В этой связи участники Ассамблеи предложили провести встречи с руководством Всемирной исламской лиги, Парламентского союза Организации исламского сотрудничества. Предстоит серьезный диалог в Иране, Саудовской Аравии, в Африке", - заключил президент МАП.
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Ближний ВостокПрибалтикаГосдума РФОрганизация исламского сотрудничестваСергей ГавриловАфрикаКосовоВ мире
 
 
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