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У офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство
У офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство - РИА Новости, 25.07.2021
У офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало в субботу поздно вечером возле офиса греческой нефтеперерабатывающей компании REVOIL в пригороде Афин Вари, ранен один человек,... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T08:17
2021-07-25T08:17
2021-07-25T08:17
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АФИНЫ, 25 июл – РИА Новости. Взрывное устройство сработало в субботу поздно вечером возле офиса греческой нефтеперерабатывающей компании REVOIL в пригороде Афин Вари, ранен один человек, сообщает агентство "Sputnik Греция".Взрывное устройство было размещено за пределами помещения и взорвалось вскоре после 23:00, легкие ранения получил проезжавший рядом со зданием компании на мотоцикле мужчина, отмечает агентство.Уточняется, что на место выезжали две пожарные машины, однако взрыв не вызвал пожара, на данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность.По предварительным оценкам полиции, взорвана шашка динамита, говорится в сообщении.Согласно информации сайта компании, REVOIL является нефтеперерабатывающей компанией со 100% греческим капиталом, на рынке занимает более 10,4% (май 2020 года). REVOIL торгует горюче-смазочными материалами через свою сеть заправочных станций, которая насчитывает более 520 АЗС по всей Греции.
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греция, афины, в мире
У офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство
У офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство, пострадал человек