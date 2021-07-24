22:21 24.07.2021 (обновлено: 22:59 24.07.2021)
В Марселе во время освещения протестов напали на журналистов
В Марселе журналисты France Télévisions подверглись нападению во время освещения протестов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Журналисты France Télévisions подверглись нападению со стороны демонстрантов в Марселе, освещая акцию протеста против санитарных пропусков, которые правительство Франции использует как меру борьбы с COVID-19, сообщает телерадиокомпания.
По данным портала francetvinfo.fr, принадлежащего телерадиокомпании France Télévisions, инцидент произошел вскоре после прибытия работников СМИ на место происшествия. Около десяти человек преследовали журналистов и нанесли им несколько ударов, однако обошлось без серьезных травм.
"После нападения на наших журналистов в субботу 24 июля France Télévisions решительно осуждает эти безобразные действия и напоминает об основополагающем принципе свободы печати. France Télévisions подаст жалобу на виновных в этих действиях", - сообщила телерадиокомпания в Twitter.
Ранее в субботу радиостанция France Bleu Provence сообщила о нескольких тысячах человек, участвующих в протестах против санитарных пропусков в Марселе. Телеканал BFMTV в свою очередь сообщил, что по всей Франции на акции протеста вышли более 160 тысяч человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.
Также глава французского государства сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.