https://ria.ru/20210724/zhurnalisty-1742734793.html

В Марселе во время освещения протестов напали на журналистов

В Марселе во время освещения протестов напали на журналистов - РИА Новости, 24.07.2021

В Марселе во время освещения протестов напали на журналистов

Журналисты France Télévisions подверглись нападению со стороны демонстрантов в Марселе, освещая акцию протеста против санитарных пропусков, которые... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T22:21

2021-07-24T22:21

2021-07-24T22:59

эммануэль макрон

франция

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Журналисты France Télévisions подверглись нападению со стороны демонстрантов в Марселе, освещая акцию протеста против санитарных пропусков, которые правительство Франции использует как меру борьбы с COVID-19, сообщает телерадиокомпания.По данным портала francetvinfo.fr, принадлежащего телерадиокомпании France Télévisions, инцидент произошел вскоре после прибытия работников СМИ на место происшествия. Около десяти человек преследовали журналистов и нанесли им несколько ударов, однако обошлось без серьезных травм."После нападения на наших журналистов в субботу 24 июля France Télévisions решительно осуждает эти безобразные действия и напоминает об основополагающем принципе свободы печати. France Télévisions подаст жалобу на виновных в этих действиях", - сообщила телерадиокомпания в Twitter.Ранее в субботу радиостанция France Bleu Provence сообщила о нескольких тысячах человек, участвующих в протестах против санитарных пропусков в Марселе. Телеканал BFMTV в свою очередь сообщил, что по всей Франции на акции протеста вышли более 160 тысяч человек.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.Также глава французского государства сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.

https://ria.ru/20210724/parizh-1742721832.html

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эммануэль макрон, франция, в мире