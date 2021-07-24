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Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых
Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых - РИА Новости, 24.07.2021
Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых
Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T19:09
2021-07-24T19:42
пандемия
коронавирус covid-19
французская гвиана
франция
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.Бразильская гамма-мутация преобладает во Французской Гвиане. В июле 2021 года она спровоцировала третью волну эпидемии и стала испытанием для системы здравоохранения, уточняют исследователи."Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.
https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html
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пандемия, коронавирус covid-19, французская гвиана, франция, в мире
19:09 24.07.2021 (обновлено: 19:42 24.07.2021)
 
Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых

Ученые предупредили о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.
В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.
Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.
Бразильская гамма-мутация преобладает во Французской Гвиане. В июле 2021 года она спровоцировала третью волну эпидемии и стала испытанием для системы здравоохранения, уточняют исследователи.
"Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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пандемияКоронавирус COVID-19Французская ГвианаФранцияВ мире
 
 
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