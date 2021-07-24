https://ria.ru/20210724/zaraznost-1742722874.html

Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых

Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых - РИА Новости, 24.07.2021

Стало известно о 60%-ной заразности гамма-мутации коронавируса у привитых

Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T19:09

2021-07-24T19:09

2021-07-24T19:42

пандемия

коронавирус covid-19

французская гвиана

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заразность гамма-мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.Бразильская гамма-мутация преобладает во Французской Гвиане. В июле 2021 года она спровоцировала третью волну эпидемии и стала испытанием для системы здравоохранения, уточняют исследователи."Столь низкая эффективность вакцины стала неожиданностью, поскольку во время испытаний in vitro препарат Pfizer-BioNTech одинаково успешно нейтрализовал штаммы бета и гамма", — подытожили специалисты.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре варианта SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые отдельно изучают его еще более агрессивную разновидность — дельта-плюс.

https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html

французская гвиана

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, французская гвиана, франция, в мире