https://ria.ru/20210724/zaderzhanie-1742737851.html

Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео

Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео - РИА Новости, 24.07.2021

Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео

Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T23:13

2021-07-24T23:13

2021-07-24T23:37

андроповский район

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как предполагаемого преступника скрутили и повалили на землю. Операцию по задержанию проводили сотрудники органов внутренних дел региона вместе с коллегами из ФСБ.Злоумышленник скрывался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края — в нескольких десятках километров от места преступления.Убийство замначальника отдела уголовного розыска произошло ночью 23 июля возле одного из домов в Ставрополе. По данным следствия, на силовика напали несколько преступников, один из которых расстрелял его, после чего злоумышленники скрылись.Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

андроповский район

ставропольский край

ставрополь

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2021

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Кадры задержания одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае Видео задержания Ибрагима Симбаригова - одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае. Он скрывался на границе с Карачаево-Черкессией в селе Суркуль. Второй участник убийства Руслана Абовяна пока не найден. Со слов задержанного, Заурбек Кениев находится где-то поблизости, в районе села Курсавки. Однако, мобильник, зарегистрированный на Кениева, всплыл в Минеральных Водах. Туда направлены силы МВД. По одной из версий, подельники разделились и планировали поодиночке уйти в КЧР, а оттуда - в Грузию 2021-07-24T23:13 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андроповский район, ставропольский край, ставрополь, происшествия