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Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео - РИА Новости, 24.07.2021
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021
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андроповский район
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как предполагаемого преступника скрутили и повалили на землю. Операцию по задержанию проводили сотрудники органов внутренних дел региона вместе с коллегами из ФСБ.Злоумышленник скрывался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края — в нескольких десятках километров от места преступления.Убийство замначальника отдела уголовного розыска произошло ночью 23 июля возле одного из домов в Ставрополе. По данным следствия, на силовика напали несколько преступников, один из которых расстрелял его, после чего злоумышленники скрылись.Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
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Кадры задержания одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае
Видео задержания Ибрагима Симбаригова - одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае. Он скрывался на границе с Карачаево-Черкессией в селе Суркуль. Второй участник убийства Руслана Абовяна пока не найден. Со слов задержанного, Заурбек Кениев находится где-то поблизости, в районе села Курсавки. Однако, мобильник, зарегистрированный на Кениева, всплыл в Минеральных Водах. Туда направлены силы МВД. По одной из версий, подельники разделились и планировали поодиночке уйти в КЧР, а оттуда - в Грузию
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андроповский район, ставропольский край, ставрополь, происшествия
23:13 24.07.2021 (обновлено: 23:37 24.07.2021)
 
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео

Задержание подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска на Ставрополье сняли на видео

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости.
На кадрах видно, как предполагаемого преступника скрутили и повалили на землю. Операцию по задержанию проводили сотрудники органов внутренних дел региона вместе с коллегами из ФСБ.
Злоумышленник скрывался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края — в нескольких десятках километров от места преступления.
Убийство замначальника отдела уголовного розыска произошло ночью 23 июля возле одного из домов в Ставрополе. По данным следствия, на силовика напали несколько преступников, один из которых расстрелял его, после чего злоумышленники скрылись.
Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
Вчера, 15:46
СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе
 
Андроповский районСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
 
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