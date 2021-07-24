https://ria.ru/20210724/zaderzhanie-1742737851.html
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео - РИА Новости, 24.07.2021
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T23:13
2021-07-24T23:13
2021-07-24T23:37
андроповский район
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Задержание 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик поступил в распоряжение РИА Новости.На кадрах видно, как предполагаемого преступника скрутили и повалили на землю. Операцию по задержанию проводили сотрудники органов внутренних дел региона вместе с коллегами из ФСБ.Злоумышленник скрывался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края — в нескольких десятках километров от места преступления.Убийство замначальника отдела уголовного розыска произошло ночью 23 июля возле одного из домов в Ставрополе. По данным следствия, на силовика напали несколько преступников, один из которых расстрелял его, после чего злоумышленники скрылись.Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html
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Кадры задержания одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае
Видео задержания Ибрагима Симбаригова - одного из подозреваемых в убийстве полицейского в Ставропольском крае. Он скрывался на границе с Карачаево-Черкессией в селе Суркуль. Второй участник убийства Руслана Абовяна пока не найден. Со слов задержанного, Заурбек Кениев находится где-то поблизости, в районе села Курсавки. Однако, мобильник, зарегистрированный на Кениева, всплыл в Минеральных Водах. Туда направлены силы МВД. По одной из версий, подельники разделились и планировали поодиночке уйти в КЧР, а оттуда - в Грузию
2021-07-24T23:13
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андроповский район, ставропольский край, ставрополь, происшествия
23:13 24.07.2021 (обновлено: 23:37 24.07.2021)
Задержание подозреваемого в убийстве следователя сняли на видео
Задержание подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска на Ставрополье сняли на видео