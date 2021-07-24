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В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана - РИА Новости, 24.07.2021
В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
Более 70% населения Ливана через месяц-полтора могут остаться без доступа к воде на фоне экономического кризиса, говорится в докладе Детского фонда ООН... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:20
2021-07-24T03:20
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 70% населения Ливана через месяц-полтора могут остаться без доступа к воде на фоне экономического кризиса, говорится в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).По словам представителя UNICEF в Ливане Юки Мокуо, государственная система водоснабжения может выйти из строя в любой момент. В этом случае цены на воду могут вырасти на 200%, что поставит под угрозу обеспеченность водой бедных домохозяйств Ливана.Согласно данным UNICEF, полученным от четырех основных государственных компаний по водоснабжению, более 71% населения относятся к группам с "крайне критическим" или "критическим" уровнем уязвимости. Почти 1,7 миллиона человек имеют доступ к 35 литрам воды в день, что на 80% меньше, чем средний показатель в 165 литров в день до 2020 года. С 2020 года стоимость воды в частном секторе вросла на 35%, а цена бутилированной воды выросла вдвое.
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оон, ливан, в мире
03:20 24.07.2021
 
В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана

В ООН заявили, что более 70% населения Ливана в ближайший месяц могут остаться без доступа к воде

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 70% населения Ливана через месяц-полтора могут остаться без доступа к воде на фоне экономического кризиса, говорится в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).
По словам представителя UNICEF в Ливане Юки Мокуо, государственная система водоснабжения может выйти из строя в любой момент. В этом случае цены на воду могут вырасти на 200%, что поставит под угрозу обеспеченность водой бедных домохозяйств Ливана.
"Более четырех миллионов человек, в том числе один миллион беженцев, находятся под непосредственной угрозой потери доступа к безопасной для здоровья воде. По оценкам UNICEF, из-за нарастающего экономического кризиса, недостатка финансирования, нехватки топлива, поставок запчастей, хлора, большинство водонасосных станций по всей стране постепенно выйдут из строя в течение ближайших 4-6 недель", -говорится в заявлении фонда.
Согласно данным UNICEF, полученным от четырех основных государственных компаний по водоснабжению, более 71% населения относятся к группам с "крайне критическим" или "критическим" уровнем уязвимости. Почти 1,7 миллиона человек имеют доступ к 35 литрам воды в день, что на 80% меньше, чем средний показатель в 165 литров в день до 2020 года. С 2020 года стоимость воды в частном секторе вросла на 35%, а цена бутилированной воды выросла вдвое.
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