https://ria.ru/20210724/voda-1742641437.html

В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана

В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана - РИА Новости, 24.07.2021

В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана

Более 70% населения Ливана через месяц-полтора могут остаться без доступа к воде на фоне экономического кризиса, говорится в докладе Детского фонда ООН... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T03:20

2021-07-24T03:20

2021-07-24T03:20

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 70% населения Ливана через месяц-полтора могут остаться без доступа к воде на фоне экономического кризиса, говорится в докладе Детского фонда ООН (UNICEF).По словам представителя UNICEF в Ливане Юки Мокуо, государственная система водоснабжения может выйти из строя в любой момент. В этом случае цены на воду могут вырасти на 200%, что поставит под угрозу обеспеченность водой бедных домохозяйств Ливана.Согласно данным UNICEF, полученным от четырех основных государственных компаний по водоснабжению, более 71% населения относятся к группам с "крайне критическим" или "критическим" уровнем уязвимости. Почти 1,7 миллиона человек имеют доступ к 35 литрам воды в день, что на 80% меньше, чем средний показатель в 165 литров в день до 2020 года. С 2020 года стоимость воды в частном секторе вросла на 35%, а цена бутилированной воды выросла вдвое.

https://ria.ru/20210720/rakety-1741959153.html

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