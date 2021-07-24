Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2
Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку Ми-171А2 с возможностью получить 25 вертолетов
ЖУКОВСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 с возможностью в будущем получить 25 таких машин, заявил РИА Новости в субботу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"В рамках авиасалона МАКС мы подписали соглашение с жесткими обязательствами по заключению контракта до 15 сентября с компанией из ОАЭ. Пока речь идет об одном вертолете Ми-171А2, но у нас с ними есть программа на пять лет по поставкам пяти вертолетов в год, то есть в перспективе на 25 машин", - сказал он.
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Богинский пояснил, что контракт будет заключен только осенью, поскольку сейчас между РФ и Эмиратами нет соглашения по взаимному признанию сертификатов летной годности. По его словам, пока Росавиация провела переговоры с авиационными властями ОАЭ по валидации лишь одного типа вертолета.
"Наша задача - до 15 сентября заключить контракт, в сентябре-октябре передать эксплуатанту и показать этот Ми-171А2 на дубайской выставке. Надеемся, что на Dubai Airshow-2021 авиационные власти подпишут либо полноценное соглашение, либо набор рабочих процедур, касающихся всей гражданской вертолетной техники", - сказал собеседник агентства.
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.