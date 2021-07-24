https://ria.ru/20210724/vertolety-1742692544.html

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 - РИА Новости, 24.07.2021

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 с возможностью в будущем получить 25 таких машин, заявил РИА Новости в субботу гендиректор... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:14

2021-07-24T14:14

2021-07-24T14:14

макс-2021

россия

андрей богинский

вертолеты россии

ми-17

ми-8

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

оаэ

технологии

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ЖУКОВСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 с возможностью в будущем получить 25 таких машин, заявил РИА Новости в субботу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский."В рамках авиасалона МАКС мы подписали соглашение с жесткими обязательствами по заключению контракта до 15 сентября с компанией из ОАЭ. Пока речь идет об одном вертолете Ми-171А2, но у нас с ними есть программа на пять лет по поставкам пяти вертолетов в год, то есть в перспективе на 25 машин", - сказал он.Богинский пояснил, что контракт будет заключен только осенью, поскольку сейчас между РФ и Эмиратами нет соглашения по взаимному признанию сертификатов летной годности. По его словам, пока Росавиация провела переговоры с авиационными властями ОАЭ по валидации лишь одного типа вертолета.Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.

https://ria.ru/20191012/1559698522.html

https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html

россия

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макс-2021, россия, андрей богинский, вертолеты россии, ми-17, ми-8, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), оаэ, технологии