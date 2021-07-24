https://ria.ru/20210724/vertolety-1742653436.html

"Кронштадт" начнет выпуск беспилотных вертолетов большой размерности

"Кронштадт" начнет выпуск беспилотных вертолетов большой размерности - РИА Новости, 24.07.2021

"Кронштадт" начнет выпуск беспилотных вертолетов большой размерности

Компания "Кронштадт" начнет выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:27

2021-07-24T08:27

2021-07-24T08:27

новое оружие россии

макс-2021

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безопасность

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ЖУКОВСКИЙ, 24 июл - РИА Новости. Компания "Кронштадт" начнет выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор компании Сергей Богатиков."Мы приобрели научно-производственное предприятие "Стрела". И кроме беспилотников самолетного типа, мы сейчас на своем строящемся заводе в Дубне начинаем подготовку производства беспилотных вертолетов, разработки "Стрелы". Это вертолетные БПЛА большой размерности - один тип со взлетной массой в районе 600 килограммов, второй - 1,5 тонны", - рассказал Богатиков.Гендиректор добавил, что для выпуска вертолетных беспилотников будут также задействованы отдельные цеха Дубненского машиностроительного завода (входит в "Кронштадт"). На ДМЗ также будут производить наземные пункты управления беспилотниками.Он сообщил, что одна из задач компании в связи с выпуском новых беспилотников состоит в унификации пультов управления для самолетных и вертолетных аппаратов. "Это важно для решения тактических задач: беспилотник самолетного типа будет выполнять роль целеуказателя и ретранслятора, а беспилотные вертолеты будут выполнять свои задачи", - отметил Богатиков.Компания "Кронштадт" строит в подмосковной Дубне первый в России завод по серийному производству ударных беспилотников. Предприятие должно начать работу в ноябре этого года. На заводе будут собираться, в частности, разведывательно-ударные беспилотники "Орион". Такие аппараты под названием "Иноходец" закупает Минобороны России.

https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html

https://ria.ru/20210723/maks-2021-1742494663.html

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макс-2021, россия, кронштадт, дубна, технологии, безопасность