https://ria.ru/20210724/vdnkh-1742733795.html

ВДНХ отреставрирует павильон "Юные натуралисты"

ВДНХ отреставрирует павильон "Юные натуралисты" - РИА Новости, 24.07.2021

ВДНХ отреставрирует павильон "Юные натуралисты"

ВДНХ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы в павильоне "Юные натуралисты", начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 348,7 миллиона... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T21:58

2021-07-24T21:58

2021-07-24T21:58

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. ВДНХ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы в павильоне "Юные натуралисты", начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 348,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок."Выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Павильон "Юные натуралисты", 1954 год", - сформулирован объект закупки.На работы заказчик – АО "ВДНХ" - отводит 450 календарных дней. Проект реализуют за счет средств бюджета РФ.По данным Главгосэкспертизы, павильон № 8 "Юные натуралисты" был построен в 1954 году и, как и большинство других павильонов, выполнен в стиле сталинского ампира: центральный фасад украшает декоративная аркада на высоких колоннах, центральный круглый зал увенчан стеклянным куполом со шпилем, два боковых крыла также полностью застеклены. Левое крыло предназначалось для оранжереи, где юннаты выращивали сельскохозяйственные культуры. Кроме того, в павильоне выставлялись модели сельскохозяйственной техники, сделанные школьниками, и проводились различные мероприятия. В 1980 году здесь была установлена фигура надувного Мишки, улетевшего на воздушных шарах с церемонии закрытия Олимпийских игр в Москве. В последнее время в здании располагалась выставка экзотических птиц и детская театрализованная студия.После завершения работ в здании будет открыт семейно-досуговый центр в рамках Парка будущего. В здании разместят экспериментальную оранжерею, кулинарную студию, компьютерную комнату, залы для игр, лекций, опытов и экспериментов, а также универсальный зал-студию на 80 человек для обучения фото- и видеосъемке.В результате реставрации здание получит новые инженерные коммуникации, архитектурно-художественную подсветку, звукоизоляцию, Wi-Fi и видеонаблюдение. Кроме того, его оборудуют пандусами и туалетами для людей с ограниченными физическими возможностями.Итоги закупки подведут 16 августа.

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