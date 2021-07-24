10:53 24.07.2021 (обновлено: 13:07 24.07.2021)
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения обновило временные рекомендации по вакцинации взрослых от COVID-19
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19.
Согласно новой редакции документа:
- —"Спутник V" рекомендован для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее;
- —"ЭпиВакКорона" (вакцина центра "Вектор") противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците;
- —тем, кто перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, прививаться советуют через две-четыре недели после выздоровления;
- —основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания (при этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции);
- —временная же справка выдается на 30 дней с последующей консультацией у того же специалиста.
Пресс-служба ведомства заверила, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций.
Минздрав также уточнил, что вакцинация может проводиться у всех больных, длительно получающих курсы лечения, в том числе гормональную терапию, но не имеющих признаков гематологической токсичности.