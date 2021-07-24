https://ria.ru/20210724/vaktsinatsiya-1742670799.html

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 24.07.2021

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:53

2021-07-24T10:53

2021-07-24T13:07

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19.Согласно новой редакции документа:Пресс-служба ведомства заверила, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций. Минздрав также уточнил, что вакцинация может проводиться у всех больных, длительно получающих курсы лечения, в том числе гормональную терапию, но не имеющих признаков гематологической токсичности.

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2021

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