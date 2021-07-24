https://ria.ru/20210724/ukraina-1742726227.html

В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта

В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта - РИА Новости, 24.07.2021

В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта

В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T20:02

2021-07-24T20:02

2021-07-24T20:49

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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.Инициатива принадлежит троим депутатам. Один из них внефракционный, а двое других представляют фракции "Голос" и "Европейская солидарность".Они хотят внести изменения в закон "О гражданстве Украины", сказано в карточке к законопроекту на сайте парламента. Пояснительная записка к нему пока отсутствует.Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, это чисто гуманитарный вопрос — Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит все границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.

https://ria.ru/20210723/zhaloba-1742595813.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, в мире