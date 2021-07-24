Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/ukraina-1742726227.html
В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта
В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта - РИА Новости, 24.07.2021
В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта
В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T20:02
2021-07-24T20:49
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155314/82/1553148272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2a94b95e1d7d4745d73af7347b95804.jpg
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.Инициатива принадлежит троим депутатам. Один из них внефракционный, а двое других представляют фракции "Голос" и "Европейская солидарность".Они хотят внести изменения в закон "О гражданстве Украины", сказано в карточке к законопроекту на сайте парламента. Пояснительная записка к нему пока отсутствует.Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, это чисто гуманитарный вопрос — Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит все границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
https://ria.ru/20210723/zhaloba-1742595813.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155314/82/1553148272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c220d6f58dbb06e68ff40562f0d987df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, оон, в мире
20:02 24.07.2021 (обновлено: 20:49 24.07.2021)
 
В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта

В Раду внесли проект о лишении украинского гражданства за получение российского паспорта

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.
Инициатива принадлежит троим депутатам. Один из них внефракционный, а двое других представляют фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
Они хотят внести изменения в закон "О гражданстве Украины", сказано в карточке к законопроекту на сайте парламента. Пояснительная записка к нему пока отсутствует.
Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, это чисто гуманитарный вопрос — Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит все границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 17:48
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния