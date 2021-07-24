20:02 24.07.2021 (обновлено: 20:49 24.07.2021)
В Раду внесли проект о лишении гражданства из-за российского паспорта
В Раду внесли проект о лишении украинского гражданства за получение российского паспорта
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства Украины тех, кто добровольно получил российский паспорт.
Инициатива принадлежит троим депутатам. Один из них внефракционный, а двое других представляют фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
Они хотят внести изменения в закон "О гражданстве Украины", сказано в карточке к законопроекту на сайте парламента. Пояснительная записка к нему пока отсутствует.
Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, это чисто гуманитарный вопрос — Россия не хочет создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами на юго-востоке Украины переходит все границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Первые документы по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
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