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"А Украина что даст?" Немцы возмутились сделкой по "Северному потоку — 2"
"А Украина что даст?" Немцы возмутились сделкой по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.07.2021
"А Украина что даст?" Немцы возмутились сделкой по "Северному потоку — 2"
Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия по Украине в рамках сделки, заключенной между США и Германией по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:20
2021-07-24T16:40
россия
северный поток — 2
алексей миллер
газпром
германия
сша
киев
украина
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия по Украине в рамках сделки, заключенной между США и Германией по "Северному потоку — 2"."Украина получит кредит на 50 миллионов долларов (42,4 миллиона евро) на "зеленые технологии". На эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!" — предположил пользователь с ником Wunder666."19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа" (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе", — считает verlesen."А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?" — возмутился Lyaran."Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США, и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!" — отметил Jaundso."Дружеская услуга, но не для Украины". А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучшее, что Европа может сделать для Украины, — это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо", — подытожили читатели.Недавно Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где в том числе сформулировали условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Как отмечал председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, корпорация готова пойти на это, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что при необходимости российская сторона может увеличить поставки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210724/ukraina-1742677422.html
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россия, северный поток — 2, алексей миллер, газпром, германия, сша, киев, украина
13:20 24.07.2021 (обновлено: 16:40 24.07.2021)
 
"А Украина что даст?" Немцы возмутились сделкой по "Северному потоку — 2"

Читатели Die Zeit возмутились из-за сделки США и Германии по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия по Украине в рамках сделки, заключенной между США и Германией по "Северному потоку — 2".
"Украина получит кредит на 50 миллионов долларов (42,4 миллиона евро) на "зеленые технологии". На эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!" — предположил пользователь с ником Wunder666.
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"19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа" (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе", — считает verlesen.
"А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?" — возмутился Lyaran.
"Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США, и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!" — отметил Jaundso.
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"Дружеская услуга, но не для Украины". А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучшее, что Европа может сделать для Украины, — это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо", — подытожили читатели.
Недавно Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где в том числе сформулировали условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Как отмечал председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, корпорация готова пойти на это, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что при необходимости российская сторона может увеличить поставки.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:20Петербургский международный экономический форум
Путин о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить
 
РоссияСеверный поток — 2Алексей МиллерГазпромГерманияСШАКиевУкраина
 
 
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