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Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России
Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России - РИА Новости, 24.07.2021
Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России
Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:12
2021-07-24T16:38
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европейский суд по правам человека
генеральная прокуратура рф
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Иск был зарегистрирован ЕСПЧ, однако суд решил отклонить запрос России о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека", говорится в коммюнике суда."Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!" — написал политик.Парламентарий подчеркнул, что об отказе рассматривать данную жалобу речи нет, иск зарегистрирован, а разговор в правовом поле о преступлениях Киева только начинается."Да, хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может. Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается", — отметил Слуцкий.Генпрокуратура России в четверг подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них: покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742610161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742620032.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, киев, украина, в мире
12:12 24.07.2021 (обновлено: 16:38 24.07.2021)
 
Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России

Депутат Слуцкий назвал отказ в обеспечительных мерах по иску России к Украине двойными стандартами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Иск был зарегистрирован ЕСПЧ, однако суд решил отклонить запрос России о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека", говорится в коммюнике суда.
"Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!" — написал политик.
Парламентарий подчеркнул, что об отказе рассматривать данную жалобу речи нет, иск зарегистрирован, а разговор в правовом поле о преступлениях Киева только начинается.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 18:58В мире
Жалоба России против Украины зарегистрирована в ЕСПЧ
"Да, хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может. Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается", — отметил Слуцкий.
Генпрокуратура России в четверг подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них: покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса.
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 20:14Сказано в эфире
"Все можно доказать". Юрист о регистрации в ЕСПЧ жалобы РФ против Украины
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаГенеральная прокуратура РФКиевУкраинаВ мире
 
 
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