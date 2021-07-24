https://ria.ru/20210724/ukraina-1742679202.html

Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России

Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России - РИА Новости, 24.07.2021

Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России

Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:12

2021-07-24T12:12

2021-07-24T16:38

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

европейский суд по правам человека

генеральная прокуратура рф

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Иск был зарегистрирован ЕСПЧ, однако суд решил отклонить запрос России о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека", говорится в коммюнике суда."Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!" — написал политик.Парламентарий подчеркнул, что об отказе рассматривать данную жалобу речи нет, иск зарегистрирован, а разговор в правовом поле о преступлениях Киева только начинается."Да, хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может. Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается", — отметил Слуцкий.Генпрокуратура России в четверг подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них: покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742610161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742620032.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европейский суд по правам человека, генеральная прокуратура рф, киев, украина, в мире