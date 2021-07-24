12:12 24.07.2021 (обновлено: 16:38 24.07.2021)
Слуцкий прокомментировал отказ ЕСПЧ в обеспечительных мерах по иску России
Депутат Слуцкий назвал отказ в обеспечительных мерах по иску России к Украине двойными стандартами
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отказ ЕСПЧ применить обеспечительные меры, выдвинутые Россией в иске к Украине, — проявление двойных стандартов, написал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Иск был зарегистрирован ЕСПЧ, однако суд решил отклонить запрос России о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека", говорится в коммюнике суда.
"Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!" — написал политик.
Парламентарий подчеркнул, что об отказе рассматривать данную жалобу речи нет, иск зарегистрирован, а разговор в правовом поле о преступлениях Киева только начинается.
"Да, хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может. Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается", — отметил Слуцкий.
Генпрокуратура России в четверг подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них: покрывательство украинскими властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителей Донбасса.