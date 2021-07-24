В Удмуртии до 2025 года проведут газ в 8,6 тысячи домов
Глава Удмуртии Бречалов: до 2025 года газ проведут в 8,6 тысячи домов региона
УФА, 24 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе до 2025 года проведут газ в 8,6 тысячи домов региона.
"У нас в республике действует пятилетняя программа развития. С 2021 по 2025 год будет построено 28 межпоселковых газопроводов протяженностью 581 и 780 километров внутрипоселковых распределительных сетей. Таким образом, мы проведем газ для 8,6 тысячи домов в 139 населенных пунктах на территории 12 районов республики", - заявил Бречалов, подводя итоги недели на своей странице в "ВКонтакте" и поблагодарив за поддержку руководство "Газпрома" и лично главу компании Алексея Миллера.
Он отметил, что в двух районах – Игринском и Шарканском "произошел настоящий прорыв" в сфере газификации, где к газовым сетям смогут подключиться 2037 и 1020 домовладений соответственно.
"Кроме того, за счет бюджета Удмуртии до 2023 года планируем построить газопровод в Якшур-Бодьинском районе. А в этом году капитально отремонтируем объекты газораспределительной системы в 11 муниципалитетах", - сказал Бречалов.
По его словам, несмотря на большой объем проделанной работы, в регионе много примеров, когда газа в домах нет, а газопровод в населенные пункты доведен. "На эту проблему особенно обратил внимание президент России Владимир Владимирович Путин в своем обращении Федеральному собранию, он поддержал инициативу "Единой России" по программе догазификации. До конца 2022 года мы должны газифицировать 118 тысяч домов в 775 населенных пунктах. Это огромный объем", - заявил глава Удмуртии.
Он уточнил, что с заявками на бесплатную догазификацию можно обращаться во все филиалы и газовые участки "Газпрома", в администрации районов и городов. А 1 августа планируется запуск интернет-портала Единого оператора газификации – Соцгаз.рф. Там жители из любого региона тоже могут подать заявку на подключение своего домовладения к газу.