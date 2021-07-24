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СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе
СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе - РИА Новости, 24.07.2021
СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе
Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:46
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ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики.Нападение произошло поздно ночью на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.По информации Следственного комитета, нападавших было несколько, их ищут. СМИ пишут, что машину злоумышленников нашли на обочине около села Курсавка. Возбуждено уголовное дело.
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Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
СК опубликовал кадры следственных действий на месте убийства заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе. Нападение на майора полиции Руслана Абовяна произошло сегодня ночью. В него выстрелили девять раз, мужчина скончался в реанимации. Нападавшие с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело
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ставрополь, происшествия
15:46 24.07.2021 (обновлено: 16:18 24.07.2021)
 
СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе

СК опубликовал видео с места расстрела замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики.
Нападение произошло поздно ночью на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.
По информации Следственного комитета, нападавших было несколько, их ищут. СМИ пишут, что машину злоумышленников нашли на обочине около села Курсавка. Возбуждено уголовное дело.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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