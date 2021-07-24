https://ria.ru/20210724/ubiystvo-1742703331.html

СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе

СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе - РИА Новости, 24.07.2021

СК показал видео с места убийства полицейского в Ставрополе

Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:46

2021-07-24T15:46

2021-07-24T16:18

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео, снятое на месте убийства замначальника отдела уголовного розыска по Ставрополю.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают гильзы и другие улики.Нападение произошло поздно ночью на автостоянке около жилого дома. Майор полиции парковал свой автомобиль, когда в него начал стрелять неизвестный мужчина. От полученных ранений он умер в реанимации.По информации Следственного комитета, нападавших было несколько, их ищут. СМИ пишут, что машину злоумышленников нашли на обочине около села Курсавка. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210605/napadenie-1735754670.html

ставрополь

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2021

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Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе СК опубликовал кадры следственных действий на месте убийства заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе. Нападение на майора полиции Руслана Абовяна произошло сегодня ночью. В него выстрелили девять раз, мужчина скончался в реанимации. Нападавшие с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело 2021-07-24T15:46 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ставрополь, происшествия