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Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео

Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео - РИА Новости, 24.07.2021

Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео

Камеры наружного наблюдения засняли момент нападения на заместителя начальника отдела уголовного розыска № 4 по городу Ставрополю. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:23

2021-07-24T13:23

2021-07-24T16:19

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Камеры наружного наблюдения засняли момент нападения на заместителя начальника отдела уголовного розыска № 4 по городу Ставрополю.На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, как мужчина ночью паркует автомобиль на одной из стоянок. В этот момент на него из кустов нападает человек с оружием и стреляет.От полученных ранений полицейский скончался в реанимации. По информации Следственного комитета, нападавших было несколько, их ищут. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20210710/groznyy-1740758761.html

ставропольский край

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2021

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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана. 2021-07-24T13:23 true PT0M48S

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ставропольский край, ставрополь, происшествия