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Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео
Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео - РИА Новости, 24.07.2021
Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео
Камеры наружного наблюдения засняли момент нападения на заместителя начальника отдела уголовного розыска № 4 по городу Ставрополю. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:23
2021-07-24T13:23
2021-07-24T16:19
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Камеры наружного наблюдения засняли момент нападения на заместителя начальника отдела уголовного розыска № 4 по городу Ставрополю.На кадрах, выложенных в соцсетях, видно, как мужчина ночью паркует автомобиль на одной из стоянок. В этот момент на него из кустов нападает человек с оружием и стреляет.От полученных ранений полицейский скончался в реанимации. По информации Следственного комитета, нападавших было несколько, их ищут. Возбуждено уголовное дело.
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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.
2021-07-24T13:23
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ставропольский край, ставрополь, происшествия
13:23 24.07.2021 (обновлено: 16:19 24.07.2021)
Убийство замначальника уголовного розыска в Ставрополе попало на видео
В Сети опубликовали видео с места убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе