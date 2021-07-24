https://ria.ru/20210724/tyurmy-1742645118.html

Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах

Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах - РИА Новости, 24.07.2021

Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах

Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T05:41

2021-07-24T05:41

2021-07-24T05:41

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.

https://ria.ru/20210716/levashov-1741624651.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире