https://ria.ru/20210724/tyurmy-1742645118.html
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах - РИА Новости, 24.07.2021
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:41
2021-07-24T05:41
2021-07-24T05:41
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.
https://ria.ru/20210716/levashov-1741624651.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_385:0:5718:4000_1920x0_80_0_0_c5999c450a18baa42a05e8690967f190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
Посольство ответило на критику США условий содержания американских заключенных в российских тюрьмах