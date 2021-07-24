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Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах - РИА Новости, 24.07.2021
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:41
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россия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.
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россия, сша, в мире
05:41 24.07.2021
 
Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах

Посольство ответило на критику США условий содержания американских заключенных в российских тюрьмах

© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Depositphotos / cunaplus
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Посольство РФ в США в ответ на резолюции Конгресса о содержании американских заключенных в российских тюрьмах призвало законодателей обратить внимание на негуманное отношение к российским заключенным в Штатах.
"Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключенных в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?" - говорится в комментарии посольства, размещенном в Facebook.
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