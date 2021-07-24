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Туризм
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
В Абхазии спасли россиян, вышедших в море на сапбордах
В Абхазии спасли россиян, вышедших в море на сапбордах - РИА Новости, 24.07.2021
В Абхазии спасли россиян, вышедших в море на сапбордах
Российские туристы были спасены в Абхазии после того, как вышли в море на сапбордах в темное время суток, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:29
2021-07-24T15:29
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россия
мчс абхазии
новости - туризм
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абхазия
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СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Российские туристы были спасены в Абхазии после того, как вышли в море на сапбордах в темное время суток, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.В спасательной операции участвовали сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с погрануправлением ФСБ России в республике."В ходе контроля акватории внутренних морских вод Абхазии в темное время суток в условиях ограниченной видимости на значительном удалении от берега обнаружена группа туристов, терпящих бедствие на воде", - говорится в сообщении.С помощью экипажа пограничного сторожевого катера туристы были спасены и доставлены на берег. "Как пояснили спасенные туристы, они осуществили выход в море на спортивных надувных досках в темное время суток, в ходе проведения фотосессии на открытой воде ими было утеряно весло. Попытка осуществить выход на берег с помощью гребли руками не увенчалась успехом, так как в данном районе преобладает сильное течение", - уточнили в ведомстве.Туристам была оказана необходимая медицинская помощь и проведена профилактическая беседа по правилам выхода и нахождения в море.Ранее сообщалось, что за сутки в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма, также утонула женщина с ребенком. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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в мире, россия, мчс абхазии, новости - туризм, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абхазия
15:29 24.07.2021
 
В Абхазии спасли россиян, вышедших в море на сапбордах

В Абхазии спасли российских туристов, вышедших в море на сапбордах

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 24 июл - РИА Новости. Российские туристы были спасены в Абхазии после того, как вышли в море на сапбордах в темное время суток, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
В спасательной операции участвовали сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с погрануправлением ФСБ России в республике.
"В ходе контроля акватории внутренних морских вод Абхазии в темное время суток в условиях ограниченной видимости на значительном удалении от берега обнаружена группа туристов, терпящих бедствие на воде", - говорится в сообщении.
С помощью экипажа пограничного сторожевого катера туристы были спасены и доставлены на берег. "Как пояснили спасенные туристы, они осуществили выход в море на спортивных надувных досках в темное время суток, в ходе проведения фотосессии на открытой воде ими было утеряно весло. Попытка осуществить выход на берег с помощью гребли руками не увенчалась успехом, так как в данном районе преобладает сильное течение", - уточнили в ведомстве.
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Туристам была оказана необходимая медицинская помощь и проведена профилактическая беседа по правилам выхода и нахождения в море.
Ранее сообщалось, что за сутки в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма, также утонула женщина с ребенком. Еще несколько были спасены, один из них купался в нетрезвом виде. Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
 
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