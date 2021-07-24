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В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов
В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов - РИА Новости, 24.07.2021
В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов
Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T20:30
2021-07-24T20:30
2021-07-24T23:49
распространение коронавируса
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турция
в мире
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АНКАРА, 24 июл — РИА Новости. Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.В субботу суточный прирост новых случаев коронавируса в республике составил 12 381 — это максимальный показатель с 12 мая, с начала июля он увеличился почти втрое. Накануне глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям."С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся", — написал Джейхан в Twitter.Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России отправились регулярные и чартерные рейсы.В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
https://ria.ru/20210722/turtsiya-1742415154.html
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коронавирус covid-19, россия, турция, в мире
20:30 24.07.2021 (обновлено: 23:49 24.07.2021)
В Турции призвали ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов
Союз инфекционистов Турции призвал ужесточить меры против COVID-19 для российских туристов
АНКАРА, 24 июл — РИА Новости. Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.
В субботу суточный прирост новых случаев коронавируса в республике составил 12 381 — это максимальный показатель с 12 мая, с начала июля он увеличился почти втрое. Накануне глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим ограничениям.
"С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся", — написал Джейхан в Twitter.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России
отправились регулярные и чартерные рейсы.
В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.