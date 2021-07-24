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Мурманская область
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В Мурманской области планируют построить центр обработки данных
В Мурманской области планируют построить центр обработки данных - РИА Новости, 24.07.2021
В Мурманской области планируют построить центр обработки данных
Губернатор Мурманской области и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов обсудили планы по... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:19
2021-07-24T16:19
мурманская область
россия
дмитрий чернышенко
арктика
ростелеком
мурманская область
экономика
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МУРМАНСК, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов обсудили планы по созданию в регионе центра обработки данных, который поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона, сообщило региональное министерство информационной политики.Сообщается, что на встрече шла речь о наборе совместных задач и инициатив, об их продвижении: прежде всего, это базовые задачи, связанные с подключением школ и социальных объектов к интернету, и новые идеи в сфере цифровизации. В числе прочего стороны обсудили план строительства на территории области Арктического центра обработки данных (ЦОД). "Он поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона", - пояснили в министерстве.ЦОД может быть использован как надежная площадка для размещения оборудования партнеров и как поставщик облачных сервисов для бизнеса. "Облака" обеспечивают легкое масштабирование мощностей, предоставленных клиенту, что позволяет ему не вкладываться в покупку собственной инфраструктуры, а размещённые в нём данные защищены от потерь и кибератак."ЦОДы - это важные инфраструктурные элементы цифровой трансформации, на которых базируются многие процессы по дальнейшему внедрению современных решений в регионе. Строительство таких объектов в Арктике сейчас активно обсуждается, потому что низкие температуры этой климатической зоны могут снизить часть затрат на обслуживание, таким образом можно эксплуатировать ЦОДы наиболее эффективно", - пояснил Логинов, слова которого приводит министерство.Помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности, внедрения цифровых решений для системы здравоохранения, развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Мурманской области.В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать генеральную схему развития инфраструктуры и создания опорных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике с учетом влияния климатических условий.
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
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россия, дмитрий чернышенко, арктика, ростелеком, мурманская область, экономика
16:19 24.07.2021
 
В Мурманской области планируют построить центр обработки данных

"Ростелеком" планирует построить центр обработки данных в Мурманской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МУРМАНСК, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов обсудили планы по созданию в регионе центра обработки данных, который поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона, сообщило региональное министерство информационной политики.
Сообщается, что на встрече шла речь о наборе совместных задач и инициатив, об их продвижении: прежде всего, это базовые задачи, связанные с подключением школ и социальных объектов к интернету, и новые идеи в сфере цифровизации. В числе прочего стороны обсудили план строительства на территории области Арктического центра обработки данных (ЦОД). "Он поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона", - пояснили в министерстве.
ЦОД может быть использован как надежная площадка для размещения оборудования партнеров и как поставщик облачных сервисов для бизнеса. "Облака" обеспечивают легкое масштабирование мощностей, предоставленных клиенту, что позволяет ему не вкладываться в покупку собственной инфраструктуры, а размещённые в нём данные защищены от потерь и кибератак.
"ЦОДы - это важные инфраструктурные элементы цифровой трансформации, на которых базируются многие процессы по дальнейшему внедрению современных решений в регионе. Строительство таких объектов в Арктике сейчас активно обсуждается, потому что низкие температуры этой климатической зоны могут снизить часть затрат на обслуживание, таким образом можно эксплуатировать ЦОДы наиболее эффективно", - пояснил Логинов, слова которого приводит министерство.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:21Мурманская область
Мурманская область получит около миллиарда рублей на здравоохранение
Помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности, внедрения цифровых решений для системы здравоохранения, развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Мурманской области.
В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать генеральную схему развития инфраструктуры и создания опорных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике с учетом влияния климатических условий.
 
Мурманская областьРоссияДмитрий ЧернышенкоАрктикаРостелекомМурманская областьЭкономика
 
 
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