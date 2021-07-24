https://ria.ru/20210724/tsentr-1742705750.html

В Мурманской области планируют построить центр обработки данных

В Мурманской области планируют построить центр обработки данных - РИА Новости, 24.07.2021

В Мурманской области планируют построить центр обработки данных

Губернатор Мурманской области и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов обсудили планы по... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:19

2021-07-24T16:19

2021-07-24T16:19

мурманская область

россия

дмитрий чернышенко

арктика

ростелеком

мурманская область

экономика

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МУРМАНСК, 24 июл - РИА Новости. Губернатор Мурманской области и вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов обсудили планы по созданию в регионе центра обработки данных, который поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона, сообщило региональное министерство информационной политики.Сообщается, что на встрече шла речь о наборе совместных задач и инициатив, об их продвижении: прежде всего, это базовые задачи, связанные с подключением школ и социальных объектов к интернету, и новые идеи в сфере цифровизации. В числе прочего стороны обсудили план строительства на территории области Арктического центра обработки данных (ЦОД). "Он поможет обеспечить вычислительными ресурсами и системами хранения информации государственный и бизнес-сегменты региона", - пояснили в министерстве.ЦОД может быть использован как надежная площадка для размещения оборудования партнеров и как поставщик облачных сервисов для бизнеса. "Облака" обеспечивают легкое масштабирование мощностей, предоставленных клиенту, что позволяет ему не вкладываться в покупку собственной инфраструктуры, а размещённые в нём данные защищены от потерь и кибератак."ЦОДы - это важные инфраструктурные элементы цифровой трансформации, на которых базируются многие процессы по дальнейшему внедрению современных решений в регионе. Строительство таких объектов в Арктике сейчас активно обсуждается, потому что низкие температуры этой климатической зоны могут снизить часть затрат на обслуживание, таким образом можно эксплуатировать ЦОДы наиболее эффективно", - пояснил Логинов, слова которого приводит министерство.Помимо этого, в ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере энергоэффективности, внедрения цифровых решений для системы здравоохранения, развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации на территории Мурманской области.В ноябре прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать генеральную схему развития инфраструктуры и создания опорных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике с учетом влияния климатических условий.

https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html

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арктика

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, арктика, ростелеком, мурманская область, экономика