14:49 24.07.2021 (обновлено: 16:32 24.07.2021)
РЖД приступили к восстановлению разрушенного моста на Транссибе
Замгендиректора РЖД Верховых: РЖД восстановят пролетные сооружения разрушенного моста в Забайкалье
© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. ГурулёваЧастичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья
© Фото : Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. РЖД выполняют работы по восстановлению пролетных сооружений разрушенного в Забайкалье железнодорожного моста и готовы в ближайшее время приступить к их укладке, сообщил замгендиректора компании Геннадий Верховых.
"Относительно работ, которые выполняем по восстановлению пролетных сооружений моста, разработана проектная документация и мы ее сейчас реализуем. Документация заключается в том, что мы устанавливаем дополнительные точки опоры пролетных строений будущего моста. Сейчас мы над этим работаем", - приводятся слова Верховых в видеозаписи, опубликованной в официальном Telagram-канале РЖД.
Он выразил надежду, что в ближайшее время по первому пути аварийного участка Транссиба пойдут поезда. "Выполнены земляные работы и в ближайшее время планируем приступить к укладке пролетного строения. И далее по всем нашим нормативам выполняем отделочные… работы, и надеюсь, что по этому пути в ближайшее время пойдут поезда", - сказал он.
В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы. По данным РЖД, на ликвидации последствий размыва моста круглосуточно работает более 200 человек, четыре восстановительных поезда, задействована тяжелая землеустроительная техника, три экскаватора, два погрузчика, два автокрана, четыре бульдозера и пять автомобилей "КамАЗ".