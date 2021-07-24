https://ria.ru/20210724/tok-1742732661.html

В Свердловской области после удара током скончался мальчик

В Свердловской области после удара током скончался мальчик - РИА Новости, 24.07.2021

В Свердловской области после удара током скончался мальчик

Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле Свердловской области скончался после удара током возле магазина, сообщил журналистам в субботу старший помощник... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T21:36

2021-07-24T21:36

2021-07-24T21:36

александр шульга

свердловская область

нижний тагил

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле Свердловской области скончался после удара током возле магазина, сообщил журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."По факту гибели девятилетнего мальчика, которого ударило током возле крыльца магазина в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сказал Шульга.По его словам, в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти, получается интересующая следствие документация, в том числе об установке, эксплуатации и обеспечении безопасности кондиционера, от которого, предварительно, и произошел удар током.Проверку по факту инцидента организовала также прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила, сообщает надзорное ведомство Свердловской области. По предварительной информации, женщина со своим девятилетним сыном в субботу около полуночи прогуливалась по улице Победы в городе Нижний Тагил. Ребенок попросил у матери купить ему воды. Они вместе зашли в магазин, где ребенок, сообщив, что ему жарко, попросился выйти на улицу. Мальчик вышел на крыльцо магазина, где его ударило током.Предварительно, со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, однако спасти его не удалось."Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html

свердловская область

нижний тагил

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александр шульга, свердловская область, нижний тагил, происшествия