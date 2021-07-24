В Таджикистане заявили, что пограничники Киргизии первыми открыли стрельбу
Администрация города Исфар в Таджикистан: конфликт спровоцировали киргизские пограничники
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
ДУШАНБЕ, 24 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Вооруженный конфликт произошел утром в субботу в приграничной с Киргизией зоне в районе города Исфара Согдийской области Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, заявив, что киргизские пограничники первыми открыли стрельбу.
Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана "без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке песка с участка", "словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями". Там заявили, что со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, "в ответ пограничники ПС ГКНБ КР произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана".
"Вооруженный конфликт произошел после того, как жители джамоата Чоркух хотели провести субботник в местечке "Куммазор". Когда жители вышли на субботник, киргизские пограничники не дали им это сделать. Они провоцировали своих граждан, те начали бросать в наших граждан камнями, а их пограничники стреляли в сторону наших граждан", - сказал собеседник агентства.
Он заявил, что таджикские пограничники вынуждены были открыть ответный огонь, стрельба с двух сторон продолжалась 10 минут. "В настоящее время делегация во главе с мэром города Исфара находится на месте конфликта", - сообщил он.
По его словам, "Куммазор" - старинное лечебное место, где ежегодно проводятся субботники.
"Это историческое место, это наша территория, и сотни лет здесь лечится таджикский народ", - заявил он.
Комментариями погранслужбы Таджикистана РИА Новости пока не располагает.
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