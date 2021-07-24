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В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС - РИА Новости, 24.07.2021
В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
В условиях достройки трубопровода "Северный поток — 2" Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы (ГТС) необходимо... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T07:02
2021-07-24T07:02
северный поток — 2
алексей миллер
газпром
верховная рада украины
евросоюз
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В условиях достройки трубопровода "Северный поток — 2" Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы (ГТС) необходимо стать "газовым хабом" Европы, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.Как отметил депутат, украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа, поэтому Киеву срочно необходимо задуматься о дальнейших действиях."Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, - это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя. – прим. ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. – прим. ред.) кораблями, например, из Катара", - заявил Камельчук.При этом он не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано, указав, однако, что Украине в решении данной проблемы "вообще ничего не мешает"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Строительство газопровода вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Как ранее заявил председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что в случае необходимости российская сторона может увеличить поставки.
https://ria.ru/20210723/kompensatsiya-1742623824.html
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северный поток — 2, алексей миллер, газпром, верховная рада украины, евросоюз, сша, украина, в мире
07:02 24.07.2021
 
В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС

Депутат Рады Камельчук назвал наипростейший сценарий для Киева после запуска "Северного потока — 2"

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В условиях достройки трубопровода "Северный поток — 2" Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы (ГТС) необходимо стать "газовым хабом" Европы, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.
Как отметил депутат, украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа, поэтому Киеву срочно необходимо задуматься о дальнейших действиях.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 20:58
В Киеве рассказали, что хотят получить за "Северный поток — 2"
"Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, - это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя. – прим. ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. – прим. ред.) кораблями, например, из Катара", - заявил Камельчук.
При этом он не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано, указав, однако, что Украине в решении данной проблемы "вообще ничего не мешает".
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Строительство газопровода вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Как ранее заявил председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что в случае необходимости российская сторона может увеличить поставки.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 13:18
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Северный поток — 2Алексей МиллерГазпромВерховная Рада УкраиныЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
 
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