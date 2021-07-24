https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html

В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС

В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС - РИА Новости, 24.07.2021

В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС

В условиях достройки трубопровода "Северный поток — 2" Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы (ГТС) необходимо... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T07:02

2021-07-24T07:02

2021-07-24T07:02

северный поток — 2

алексей миллер

газпром

верховная рада украины

евросоюз

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В условиях достройки трубопровода "Северный поток — 2" Украине для обеспечения стабильного функционирования своей газотранспортной системы (ГТС) необходимо стать "газовым хабом" Европы, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.Как отметил депутат, украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества газа, поэтому Киеву срочно необходимо задуматься о дальнейших действиях."Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, - это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя. – прим. ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. – прим. ред.) кораблями, например, из Катара", - заявил Камельчук.При этом он не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано, указав, однако, что Украине в решении данной проблемы "вообще ничего не мешает"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Строительство газопровода вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.Как ранее заявил председатель совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер, компания готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС. Он добавил, что в случае необходимости российская сторона может увеличить поставки.

https://ria.ru/20210723/kompensatsiya-1742623824.html

https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742535710.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, алексей миллер, газпром, верховная рада украины, евросоюз, сша, украина, в мире