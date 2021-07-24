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СК возбудил дело из-за убийства замначальника отдела угрозыска Ставрополя
СК возбудил дело из-за убийства замначальника отдела угрозыска Ставрополя - РИА Новости, 24.07.2021
СК возбудил дело из-за убийства замначальника отдела угрозыска Ставрополя
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по городу Ставрополю, сообщает... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:01
2021-07-24T14:34
следственный комитет россии (ск рф)
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по городу Ставрополю, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю."По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы", - говорится в сообщении.По данным СК, сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. "Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы", - информирует следствие.Сейчас следователи СКР совместно с оперативными сотрудниками устанавливают личности преступников, добавили в ведомстве.Согласно информации прокуратуры Ставропольского края, на место преступления для координации работы следственных и правоохранительных органов выезжал прокурор края Александр Лоренц. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", добавили в ведомстве. Ход расследования дела находится на личном контроле прокурора Ставропольского края.
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Следователи на месте убийства замначальника уголовного розыска в Ставрополе
СК опубликовал кадры следственных действий на месте убийства заместителя начальника уголовного розыска в Ставрополе. Нападение на майора полиции Руслана Абовяна произошло сегодня ночью. В него выстрелили девять раз, мужчина скончался в реанимации. Нападавшие с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело
2021-07-24T13:01
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Кадры убийства замначальника уголовного розыска Ставрополя Абовяна Руслана
Момент убийства заместителя начальника ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Ставрополю Абовяна Руслана.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, происшествия
СК возбудил дело из-за убийства замначальника отдела угрозыска Ставрополя
ПЯТИГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по городу Ставрополю, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
2021-07-24T13:01
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13:01 24.07.2021 (обновлено: 14:34 24.07.2021)
 
СК возбудил дело из-за убийства замначальника отдела угрозыска Ставрополя

СК возбудил уголовное дело по факту убийства замначальника отдела угрозыска по Ставрополю

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД по городу Ставрополю, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, ночью 23 июля текущего года возле одного из многоэтажных домов города Ставрополя неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из которых произвел выстрелы", - говорится в сообщении.
По данным СК, сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. "Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы", - информирует следствие.
Сейчас следователи СКР совместно с оперативными сотрудниками устанавливают личности преступников, добавили в ведомстве.
Согласно информации прокуратуры Ставропольского края, на место преступления для координации работы следственных и правоохранительных органов выезжал прокурор края Александр Лоренц. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", добавили в ведомстве. Ход расследования дела находится на личном контроле прокурора Ставропольского края.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СтавропольПроисшествия
 
 
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