https://ria.ru/20210724/ssha-1742716966.html

Эксперты назвали сделку по "Северному потоку — 2" PR-ходом Вашингтона

Эксперты назвали сделку по "Северному потоку — 2" PR-ходом Вашингтона - РИА Новости, 24.07.2021

Эксперты назвали сделку по "Северному потоку — 2" PR-ходом Вашингтона

Эксперты заявили РИА Новости, что сделка США и Германии по "Северному потоку 2" - это PR-ход Вашингтона, который навредит Украине. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:15

2021-07-24T18:15

2021-07-24T18:15

россия

северный поток — 2

эрл расмуссен

нато

сша

киев

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Эксперты заявили РИА Новости, что сделка США и Германии по "Северному потоку 2" - это PR-ход Вашингтона, который навредит Украине.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.По мнению вице-президента базирующейся в Вашингтоне организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрла Расмуссена, США продемонстрировали, что отношения с Германией для них важнее, чем отношения с Украиной."Германия - экономический лидер в Европе, в ней присутствуют наши войска, это крупный торговый партнер и важный союзник в деле оказания влияния на Европу. Украина не удовлетворяет подобные нужды. Это самое коррумпированное и фактически несостоявшееся государство", - отметил Расмуссен.Согласно эксперту, противостояние властей Украины завершению строительства трубопровода не привело к повышению экономической независимости страны, а только закрепило за ней статус государства транзита. По мнению Расмуссена, Вашингтон, поддерживая украинские правительства после 2014 года, не добился ощутимой выгоды, а только испортил отношения с РФ."У США нет никаких стратегических интересов на Украине, только циничный тактический интерес потыкать Россию в глаз, и шансы вступления Украины в НАТО нулевые", - отметил член совета Американского комитета за соглашение между РФ и США профессор Дэвид Спиди.По словам бывшего канадского дипломата Патрика Армстронга, ожидания Украины относительно поддержки со стороны Вашингтона не оправдались."Что касается Киева, он узнал, что верность Вашингтону - это улица с односторонним движением. Он может присоединиться к правительству Афганистана со своими жалобами", - добавил Армстронг.

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742687076.html

https://ria.ru/20210723/potok-1742609129.html

россия

сша

киев

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россия, северный поток — 2, эрл расмуссен, нато, сша, киев, в мире