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В администрации США заявили, что не заинтересованы в конфликте с Китаем

В администрации США заявили, что не заинтересованы в конфликте с Китаем - РИА Новости, 24.07.2021

В администрации США заявили, что не заинтересованы в конфликте с Китаем

Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25-26 июля подчеркнет, что США заинтересованы не в конфликте, а в параметрах дальнейшего общения,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:42

2021-07-24T16:42

2021-07-24T16:43

ван и (политик)

мид кнр

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китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25-26 июля подчеркнет, что США заинтересованы не в конфликте, а в параметрах дальнейшего общения, сообщил журналистам в субботу высокопоставленный представитель администрации США."Она подчеркнет, что мы не хотим, чтобы эта жесткая и напряженная конкуренция (с КНР - ред.) переросла в конфликт, США заинтересованы в наличии "защитных барьеров" и параметров для ответственного подхода к отношениям", - сказал он.По его словам, важно "установить правила общения" и "поддерживать открытыми каналы коммуникации". Он добавил, что США подходят к переговорам "без иллюзий".При этом другая представитель администрации заявила, что США будут по-прежнему привлекать КНР к ответственности по ряду претензий, включая кибердеятельность, принудительный труд, Гонконг, Синьцзян-Уйгурский автономный район. КНР все эти претензии отвергает.Шерман встретится, в частности, с главой МИД КНР Ван И.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/sanktsii-1742613631.html

гонконг

китай

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ван и (политик), мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире