https://ria.ru/20210724/sochi-1742672355.html

В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек

В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек - РИА Новости, 24.07.2021

В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек

Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:08

2021-07-24T11:08

2021-07-24T14:08

авто

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.ЧП произошло вечером в пятницу."По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается", — говорится в сообщении.Идет проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия