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В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек
В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек - РИА Новости, 24.07.2021
В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек
Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:08
2021-07-24T11:08
2021-07-24T14:08
авто
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 24 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль упал с моста в реку Мацеста в Сочи: один человек погиб, трех пассажиров ищут, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.ЧП произошло вечером в пятницу."По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota с тремя пассажирами (супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая) допустил съезд с моста через реку Мацеста. В результате транспортное средство оказалось в воде. В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 года рождения обнаружено, поиск остальных граждан продолжается", — говорится в сообщении.Идет проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html
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авто, следственный комитет россии (ск рф), сочи, краснодарский край, происшествия
11:08 24.07.2021 (обновлено: 14:08 24.07.2021)
В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек
В Сочи при падении автомобиля в реку Мацеста погиб человек, еще трое пропали без вести