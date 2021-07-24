https://ria.ru/20210724/sochi-1742660329.html

В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней

В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2021

В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней

Власти Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб имуществу из-за ливней, сообщает городская администрация. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:33

2021-07-24T09:33

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адлер

сочи

происшествия

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Власти Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб имуществу из-за ливней, сообщает городская администрация."Уже начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу", - говорится в сообщении.В Сочи 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Ливень разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. В ночь на субботу движение на трассе восстановили.Дожди уже прекратились. Согласно данным мэра города Алексея Копайгородского, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. По словам властей, ситуация под контролем, работает оперативный штаб города.

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адлер

сочи

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2021

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Центральный район Сочи. Кадры вечернего города Если несколько районов Сочи затопило, то в центре города не видно и намека на наводнение. 2021-07-24T09:33 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, сочи, происшествия