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В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней
В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней - РИА Новости, 24.07.2021
В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней
Власти Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб имуществу из-за ливней, сообщает городская администрация. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:33
2021-07-24T09:59
адлер
сочи
происшествия
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Власти Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб имуществу из-за ливней, сообщает городская администрация."Уже начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу", - говорится в сообщении.В Сочи 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Ливень разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. В ночь на субботу движение на трассе восстановили.Дожди уже прекратились. Согласно данным мэра города Алексея Копайгородского, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. По словам властей, ситуация под контролем, работает оперативный штаб города.
https://ria.ru/20210724/navodnenie-1742640094.html
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Центральный район Сочи. Кадры вечернего города
Если несколько районов Сочи затопило, то в центре города не видно и намека на наводнение.
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адлер, сочи, происшествия
09:33 24.07.2021 (обновлено: 09:59 24.07.2021)
 
В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб из-за ливней

В Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб, нанесенный имуществу после подтопления

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Последствия подтопления в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Власти Сочи начали подворовые обходы, чтобы оценить ущерб имуществу из-за ливней, сообщает городская администрация.
"Уже начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу", - говорится в сообщении.
Экскаватор работает на берегу вышедшей из берегов реки Кепшы в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 02:02
В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения
В Сочи 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Ливень разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. В ночь на субботу движение на трассе восстановили.
Дожди уже прекратились. Согласно данным мэра города Алексея Копайгородского, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. По словам властей, ситуация под контролем, работает оперативный штаб города.
 
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