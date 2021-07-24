https://ria.ru/20210724/smartfon-1742638558.html

Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне

Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне - РИА Новости, 24.07.2021

Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне

Те, за кем могут действительно следить, уже давно это знают. Им уже прочитали специальный курс по защите информации и выдали специальный ноутбук, по которому за РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T03:14

2021-07-24T03:14

2021-07-24T03:14

россия

технологии

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Те, за кем могут действительно следить, уже давно это знают. Им уже прочитали специальный курс по защите информации и выдали специальный ноутбук, по которому за ними действительно следят – только делает это собственная служба безопасности, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.Остальным же не стоит переживать из-за глазка камеры, поскольку его заклеивание в любом случае не гарантирует безопасность.В современном мире, когда к интернету подключены уже не только ваши компьютеры и телефоны, но и целые дома, следить за вами может даже кофеварка: записывать голос, улавливать момент закрывания двери. Весь вопрос - зачем ей это делать, если вы - обычный человек, а не владелец какой-то уникальной секретной информации или хотя бы пары миллиардов долларов? – рассуждает эксперт."Просто соблюдайте элементарные меры безопасности - не оставляйте на сомнительных ресурсах паспортные данные, будьте аккуратны при использовании карт, не снимайте онлайн сомнительных роликов и т.п", - заключила специалист.

https://ria.ru/20210714/anemiya-1741242186.html

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2021

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россия, технологии