https://ria.ru/20210724/slezhka-1742638341.html

Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото

Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото - РИА Новости, 24.07.2021

Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото

В современном мире широкое распространение получили стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям. Это могут быть как технические РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T02:12

2021-07-24T02:12

2021-07-24T02:12

павел мясоедов

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В современном мире широкое распространение получили стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям. Это могут быть как технические показатели, так и дата, время, место съемки. Как и любая цифровая информация, эти метаданные могут попадать в руки злоумышленников, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов."Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке её по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных", - отмечает эксперт.Для защиты от слежки по фото рекомендуется вручную очищать раздел "свойства" изображения, а также отключать отображение геолокации. При отправке графических объектов в публичных местах разумно пользоваться VPN-программами, подчеркнул Мясоедов.

https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел мясоедов, россия, технологии, общество