Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/slezhka-1742638341.html
Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото
Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото - РИА Новости, 24.07.2021
Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото
В современном мире широкое распространение получили стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям. Это могут быть как технические РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T02:12
2021-07-24T02:12
павел мясоедов
россия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153141/00/1531410049_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_09cb72ded0a2f06e230a8cda32529b62.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В современном мире широкое распространение получили стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям. Это могут быть как технические показатели, так и дата, время, место съемки. Как и любая цифровая информация, эти метаданные могут попадать в руки злоумышленников, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов."Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке её по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных", - отмечает эксперт.Для защиты от слежки по фото рекомендуется вручную очищать раздел "свойства" изображения, а также отключать отображение геолокации. При отправке графических объектов в публичных местах разумно пользоваться VPN-программами, подчеркнул Мясоедов.
https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153141/00/1531410049_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_68f211a0f993f107f0fc3b279650d700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел мясоедов, россия, технологии, общество
02:12 24.07.2021
 
Эксперт дал совет, как не допустить слежки по фото

IT-эксперт Мясоедов объяснил, как не допустить слежки по фотографии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В современном мире широкое распространение получили стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям. Это могут быть как технические показатели, так и дата, время, место съемки. Как и любая цифровая информация, эти метаданные могут попадать в руки злоумышленников, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке её по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных", - отмечает эксперт.
Южнокорейские девушки перед стартом Гран-при Формулы-1 в Корее - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 08:00
За унитазом и в геле для душа. Скрытые камеры следят за женщинами всюду
Для защиты от слежки по фото рекомендуется вручную очищать раздел "свойства" изображения, а также отключать отображение геолокации. При отправке графических объектов в публичных местах разумно пользоваться VPN-программами, подчеркнул Мясоедов.
 
Павел МясоедовРоссияТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния