https://ria.ru/20210724/siriya-1742657803.html
Россия в ближайшую неделю доставит сирийцам 160 тонн гумпомощи
Россия в ближайшую неделю доставит сирийцам 160 тонн гумпомощи - РИА Новости, 24.07.2021
Россия в ближайшую неделю доставит сирийцам 160 тонн гумпомощи
Россия в ближайшую неделю планирует доставить в Сирию больше 160 тонн гуманитарных грузов и подписать 10 соглашений между ведомствами двух стран, сообщили в... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:13
2021-07-24T09:13
2021-07-24T09:13
россия
война в сирии
михаил мизинцев
воздушно-космические силы россии
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия в ближайшую неделю планирует доставить в Сирию больше 160 тонн гуманитарных грузов и подписать 10 соглашений между ведомствами двух стран, сообщили в Минобороны РФ."В период с 24 по 29 июля Сирийскую Арабскую Республику с рабочей поездкой посетит российская межведомственная делегация в составе свыше 230 человек, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из России на территорию Сирии будет доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, имущества, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что акции по передаче гуманитарных грузов пройдут в семи сирийских городах и населенных пунктах, в том числе в центрах временного размещения беженцев, образовательных и медицинских учреждениях.Кроме того, между российскими и сирийскими ведомствами планируется подписание 10 соглашений и меморандумов в сферах правовой помощи, сетевой безопасности, таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества и просветительской деятельности.Двадцать шестого июля в Дамаске состоится совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни.Российскую делегацию возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. В делегацию помимо военных войдут представители 30 федеральных органов исполнительной власти и различных организаций, а также пяти субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20210724/damask-1742657438.html
https://ria.ru/20210717/siriya-1741655454.html
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россия, война в сирии, михаил мизинцев, воздушно-космические силы россии, сирия, дамаск (город), в мире
Россия в ближайшую неделю доставит сирийцам 160 тонн гумпомощи
Россия доставит 160 тонн гумпомощи и подпишет десять соглашений с Сирией в ближайшую неделю