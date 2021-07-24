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В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2021
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ
Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:07
2021-07-24T16:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
новый южный уэльс
брисбен
сидней
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC.По словам министра полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиотта, на улицы вышли 3500 "эгоистичных балбесов", которые решили, что закон к ним не относится.Как сообщается, в связи с протестами были предъявлены обвинения 57 людям. Полиция учредила специальную группу из 22 следователей, которые установят личности протестующих, сообщает телеканал.Локдаун, введенный на фоне распространения штамма "дельта", действует на территории Сиднея уже 4 недели, отмечает телеканал. Менее масштабные демонстрации прошли также в Мельбурне и Брисбене.
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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, брисбен, сидней, в мире
11:07 24.07.2021 (обновлено: 16:31 24.07.2021)
 
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ

ABC: в Сиднее между протестующими против "ковидных" ограничений и полицией произошли стычки

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC.
По словам министра полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиотта, на улицы вышли 3500 "эгоистичных балбесов", которые решили, что закон к ним не относится.
Как сообщается, в связи с протестами были предъявлены обвинения 57 людям. Полиция учредила специальную группу из 22 следователей, которые установят личности протестующих, сообщает телеканал.
Локдаун, введенный на фоне распространения штамма "дельта", действует на территории Сиднея уже 4 недели, отмечает телеканал. Менее масштабные демонстрации прошли также в Мельбурне и Брисбене.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Новый Южный УэльсБрисбенСиднейВ мире
 
 
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