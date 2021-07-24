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В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2021
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ
Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:07
2021-07-24T11:07
2021-07-24T16:31
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC.По словам министра полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиотта, на улицы вышли 3500 "эгоистичных балбесов", которые решили, что закон к ним не относится.Как сообщается, в связи с протестами были предъявлены обвинения 57 людям. Полиция учредила специальную группу из 22 следователей, которые установят личности протестующих, сообщает телеканал.Локдаун, введенный на фоне распространения штамма "дельта", действует на территории Сиднея уже 4 недели, отмечает телеканал. Менее масштабные демонстрации прошли также в Мельбурне и Брисбене.
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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, брисбен, сидней, в мире
11:07 24.07.2021 (обновлено: 16:31 24.07.2021)
В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ
ABC: в Сиднее между протестующими против "ковидных" ограничений и полицией произошли стычки