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В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ

В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2021

В Сиднее начались протесты против "ковидных" ограничений, сообщили СМИ

Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:07

2021-07-24T11:07

2021-07-24T16:31

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тысячи человек вышли на улицы австралийского Сиднея, протестуя против ковидных ограничений, произошли стычки с полицией, сообщает местный телеканал ABC.По словам министра полиции штата Новый Южный Уэльс Дэвида Эллиотта, на улицы вышли 3500 "эгоистичных балбесов", которые решили, что закон к ним не относится.Как сообщается, в связи с протестами были предъявлены обвинения 57 людям. Полиция учредила специальную группу из 22 следователей, которые установят личности протестующих, сообщает телеканал.Локдаун, введенный на фоне распространения штамма "дельта", действует на территории Сиднея уже 4 недели, отмечает телеканал. Менее масштабные демонстрации прошли также в Мельбурне и Брисбене.

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742230580.html

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коронавирус covid-19, новый южный уэльс, брисбен, сидней, в мире