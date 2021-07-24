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Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана

Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана - РИА Новости, 24.07.2021

Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо таджикско-афганское приграничье и меры по нейтрализации... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:41

2021-07-24T13:41

2021-07-24T13:41

шерали мирзо

сергей шойгу

афганистан

таджикистан

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо таджикско-афганское приграничье и меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане, сообщает Минобороны РФ."В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210723/nastuplenie-1742635771.html

афганистан

таджикистан

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шерали мирзо, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, в мире