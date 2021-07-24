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Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана
Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана - РИА Новости, 24.07.2021
Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана
Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо таджикско-афганское приграничье и меры по нейтрализации... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:41
2021-07-24T13:41
2021-07-24T13:41
шерали мирзо
сергей шойгу
афганистан
таджикистан
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо таджикско-афганское приграничье и меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане, сообщает Минобороны РФ."В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - говорится в сообщении.
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шерали мирзо, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, в мире
Шойгу поговорил по телефону с главой Минобороны Таджикистана
Министр обороны Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Таджикистана угрозы, связанные с Афганистаном